Po víkendu se otevře sportovní hala u zdejšího aquacentra i kurty ve sportovním centru Bosporka. Za zvýšených hygienických podmínek se chystají cvičit i natěšení sportovci v tělocvičnách základních škol. Obnoví se i volnočasové kroužky v domě dětí a mládeže Fontána. Od zítřka se navíc pro veřejnost otevře i volnočasový areál Hobbypark s dětskými atrakcemi i farmou s domácími zvířaty.

Na všech místech se návštěvníci musí připravit na specifická hygienická pravidla. V kině bude nutné mít roušku a dodržovat bezpečné rozestupy. Proto tady nebudou fungovat šatny. K dispozici nebude žádné občerstvení, ani návštěvníky oblíbený popcorn či nachos. Kinosál je upravený tak, aby pojmul maximálně 100 diváků a promítání probíhalo v bezpečné vzdálenosti.

Na sportovištích zatím nebudou k dispozici šatny a sprchy. Cvičící budou moci využívat pouze toalety. „Ve sportovní hale nám začnou tréninky florbalu a házené. Lidé už si v rezervačním systému mohou zarezervovat hřiště na badminton či squash, a to buď ve sportovní hale nebo v Bosporce. Lezecká stěna už bude přístupná pro neomezený počet lidí. Obnovují se i další cvičení aktivity, například kruhový či funkční trénink, step aerobic s posilovací gumou pro začátečníky i k pokročilé. Všem doporučujeme, aby se ke cvičení předem přihlásili. Cvičit už bude možné bez roušky,“ uvedl Dušan Socha z městské společnosti Bospor. Rezervovat si místo lze telefonicky na čísle 730 521 457 nebo e-mailem na bosporka@bospor.info.

Od pondělí 11. května se obnovují také volnočasové kroužky v městském domě dětí a mládeže Fontána. Děti budou moci trávit odpoledne v maximálně patnáctičlenných skupinkách, při zachování bezpečné vzdálenosti přitom v místnosti nebudou muset mít roušku. „Rychlejší uvolňování opatření nás posunulo o dva týdny dopředu, a tak netušíme, jak budou děti a rodiče reagovat na to, že začínáme dříve než školy. Jsme připraveni dohnat to, co nám virus zatím vzal. Za to děkujeme především vedoucím našich kroužků, kteří jsou ochotní pomoci. Jsme rádi, že je máme,“ uvedl ředitel Fontány Ondřej Veselý s tím, že rodiče dítěte musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Volnočasové aktivity, které měly končit v květnu, budou pokračovat až do 26. června. Dům dětí navíc tam, kde to bude možné, přidá hodiny navíc, aby dětem nucenou přestávku vynahradil. Části žáků dokonce nabídne aktivity i v dopoledních hodinách. Aktuální informace najdou rodiče na webu Fontány.



Od pondělí 11. května se po přerušení výuky kvůli koronaviru vrátí do lavic deváťáci, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky. Školní aktivity jsou pro žáky dobrovolné, proto bohumínské školy zatím plánují aktivity z hlavních předmětů, tedy češtiny, matematiky a cizího jazyka minimálně třikrát týdně dopoledne. Probíhat budou v patnáctičlenných skupinkách.