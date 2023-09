Veronika Zvonečková nabízí obrazy plné barev, podívat se na ně můžete na zámečku

Co dělal umělec během covidu zavřený doma? Co ho napadalo, jak tvořil? To všechno se můžete dozvědět z obrazů karvinské výtvarnice a ilustrátorky Veroniky Zvonečkové, která své obrazy malované akrylovými barvami vystavuje v prostorách Zámečku Petrovice.

V prostorách Zámečku Petrovice vystavuje až do konce října karvinská výtvarnice a ilustrátorka Veronika Zvonečková. | Foto: Deník/Tomáš Januszek