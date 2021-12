Trať z Ostravy na Valašsko čekají změny, zavádí se nové spěšné vlaky Lysohor

Zdroj: Se svolením Pavly Zemaníkové„Kniha ukazuje rozmanitost a krásu přírodního bohatství tohoto nejvyššího vrcholu Moravskoslezských Beskyd. Pojednává také o lidech kolem Lysé hory a o sportovních aktivitách, které se zde v posledních letech rozvíjejí. Je zde též nastolena otázka, jaká je budoucnost Lysé hory vzhledem k narůstajícímu turistickému ruchu. A v neposlední řadě poukazuji i na to, že Lysé hoře určitě prospěje, když se lidé poohlédnou po širokém okolí, protože nádherných míst, je v našem kraji opravdu nepřeberné množství,“ pokračovala.

Jedinečnost této knihy je podle její autorky dána tím, že je to první kniha, která byla zpracována o Lysé hoře. „Nijak jsem se nezaměřila na to, abych pátrala po tom, jak jsou pojaty obdobné knihy. V průběhu práce na knize tak nějak samo vykrystalizovalo, kolik informací do knihy dostat, aby spojení jednotlivých témat tvořilo vyvážený celek. V každém případě ráda přivítám ohlasy na knihu, které mě mohou inspirovat k případnému zpracování rozšířeného vydání knihy, pokud by jej nakladatelství chtělo vydat,“ přiblížila Pavla Zemaníková.

A co autorku vedlo k tomu zpracovat první knihu o Lysé hoře? „V lednu letošního roku mě oslovila redaktorka nakladatelství Albatros Media s tím, že připravují ediční plán na aktuální rok a napadlo je, že by mohla vyjít kniha o Lysé hoře, jejíž popularita v posledních letech stoupá. Na mne se obrátila vzhledem k tomu, že sleduje můj facebookový profil Dobové motivy z Beskyd a že toho určitě vím mnoho nejen o Beskydech, ale právě o beskydské královně,“ řekla s tím, že následně vyhodnotila, že materiálů pro zpracování knihy má poměrně dost. A tak si řekla, že to zkusí. „Před časem jsem publikovala v regionálních tiskovinách drobné místopisné články a toto byla výzva zkusit něco většího.“

Představa nakladatelství byla, že kniha by se měla objevit ve vánoční nabídce, což znamenalo odevzdat text do poloviny srpna.

„Zpracovat takto obsažnou knihu vyžadovalo poměrně dost času, což je při klasickém zaměstnání poměrně náročné. Materiálů jsem měla poměrně dost, jelikož jsem si během více než deseti let vytvořila vcelku obsažný archiv místopisné literatury, článků, dobových pohlednic a v neposlední řadě také řady fotografií, které jsem si fotila při mých výstupech na Lysou horu,“ poznamenala Zemaníková.

„Mým úkolem bylo zpracovat text. Dodala jsem i fotografie, ale jejich výběr už pak byl úkolem redakce s tím, že bylo využito i fotografií dalších autorů,“ dodala.

Vzhledem k tomu, že Pavla Zemaníková na Lysou horu chodila odmala a řadu let soustavně sleduje vše, co se kolem tohoto kopce děje, tak nebylo nic, co by ji při tvorbě publikace překvapilo či zaskočilo.

„Na Lysou horu míří zejména o víkendech davy turistů a myslím si, že pokud na knihu někde narazí, mohou se dozvědět řadu zajímavých informací a nebo také mohou udělat darováním knihy radost někomu blízkému,“ míní autorka, která první reakce na novou publikaci zaznamenala od širokého okruhu svých známých.

„Touto knihou jsem je mile překvapila. Líbí se jim, že kniha má široký záběr a že si v ní každý přijde na své. Nejprve mi mnozí psali, že si ji objednali a pak, že už ji mají. A já věřím, že se všem bude líbit. Mé nejbližší přátele pak velmi potěšilo, že jsem knihu věnovala památce Vladimíra Ondrucha, s nímž nás pojilo nádherné přátelství a jemuž je věnována také jedna z kapitol knihy,“ uzavřela Zemaníková.