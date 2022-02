Výstava ve Vrbně: Dcera lesníka zmapovala Lichtenštejnské lovecké chaty

Zdenka Jordanová se při túrách a výletech do přírody pustila do fotografování loveckých chat. Jako dcera lesníka měla k lesu vždy blízko. Zprvu rodinné snímky a fotografie pro radost daly vzniknout jedinečnému projektu, který podrobně obrazově dokumentuje lovecké chaty v Jeseníkách a rozrostl se i do širšího okolí.

Výstava Lichtenštejnské lovecké chaty se chystá ve Vrbně pod Pradědem. | Foto: Zdenka Jordanová

Webové stránky Lovecke-chaty-v-jesenikach.cz nabízí pohled také na chaty třeba v Orlických horách, Beskydech, Bílých Karpatech, Krkonoších a dalších horách. Svou první výstavu fotografií loveckých chat měla Zdenka Jordanová na podzim 2014 ve Vrbně pod Pradědem. Po osmi letech se sem vrací, aby posluchačům povyprávěla, co se za tu dobu v oblasti loveckých chat změnilo. VIDEO: Mrazivý víkend na Pradědu: mlha, vichřice i bavící se lyžaři na Ovčárně A také aby zde představila a zahájila výstavu Lichtenštejnské lovecké chaty. K vidění budou její snímky lichtenštejnských chat z okolí Branné z někdejšího panství Lichtenštejnů.Zahájení výstavy s besedou se koná ve středu 9. února v 17 hodin ve středisku Střecha ve Vrbně pod Pradědem. Výstava potrvá do 11. března.