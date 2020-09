/ROZHOVOR/ Tři podvedené ženy - v podání Mahuleny Bočanové, Jany Paulové a Evy Vejmělkové – a jejich rafinovaný plán na pomstu. To je hlavní dějová linie nové filmové komedie Ženská pomsta, která bude mít celostátní ostravskou předpremiéru už 7. září v ostravském kině Luna. Producentem snímku, který natočil režisér Dušan Rapoš (a společně s Evou Vejmělkovou jsou autoři scénáře), je Petr Šiška, jinak také úspěšný textař, hudebník, moderátor a manažer v jedné osobě.

Petr Šiška, producent (vpravo) s režisérem Dušanem Rapošem při natáčení komedie Ženská pomsta. Foto: zdroj | Foto: Petarda Production

Jak se zdá, v posledních letech si vás film doslova podmanil. Po romantickém letním milostném příběhu plném písniček - nazvaném Muzzikanti - a československé pohádce Když draka bolí hlava - na obou jste se podílel na scénáři s Dušanem Rapošem – jste se nyní ocitl už „jenom“ v roli producenta v případě komedie Ženská pomsta. Proč?

Vím, že natočit filmovou komedii je velmi těžké a zároveň to byl můj nesplněný sen. Shodou okolností jsem si přečetl „hořkosladký“ manuál o tom, jak potrestat nevěru, což mi přišlo velmi příznačné pro naší současnou dobu, takže mě to velmi chytlo a připadalo mi to hodně zajímavé…