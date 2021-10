/FOTOGALERIE/ Živí se prací ve strojírenské firmě, ale odmala tíhne k umění. Svůj volný čas proto dělí mezi rodinu, sport a lidi uměleckého zaměření. Vladimír Pustówka, výtvarník, ilustrátor a předseda výtvarného spolku Bart Bohumín, který sdružuje zhruba dvacítku amatérských umělců z Bohumína a blízkého okolí – malířů, řezbářů a keramiků.

Bohumín-Záblatí. Vladimír Pustówka a skupinová fotografie v Ateliéru bart. | Foto: se svolením Vladimíra Pustówky

Jak přiznává ve spolku se ocitl tak trochu řízením osudu. „Doma jsem zkoušel malovat. Ale znáte to: člověk se nadchne, pak ho to přejde, jde od toho, pak se tomu zase chvíli věnuje a zase to opustí. U mě se to změnilo v roce 2006, kdy mě moje žena, mimochodem keramička, vzala mezi umělce do ateliéru Bart, kam jí přivedla její kamarádka Lubica Jaroňová, který tehdy vedl Petr Šablatura. A tak jsem se ocitl mezi bohumínskými tvůrci. No a bylo to. Úplně jsem si to prostředí zamiloval - úžasný spolek nadšených aktivních milovníků umění, který skvěle funguje. Výborná parta, nebojím se říci moje druhá rodina,“ vzpomíná na své setkání s bohumínským uměleckým spolkem Bart třiapadesátiletý Vladimír Pustówka, který od roku 2014 stejnojmenný ateliér vede.