Ještě do června tohoto roku jsme mohli jeho hlas slýchávat také na rádiu Čas Rock nebo jej vidět v pořadech na Televizi Rebel. Ale to už je minulost.

Teď se David Zbavitel v prvé řadě věnuje „svému dítěti“ tedy souboru Klauni z Balónkova, který rozdává radost a umí vykouzlit úsměv na tvářích dětí na nejrůznějších dětských akcích, při otvírání obchodních center, obecních slavnostech, ale také třeba v nemocnicích či zařízeních pro postižené děti. Tak široký zásah má jeho Divadelní společnost absolutních neherců, jak ansámblu zhruba 13 klaunů sám říká.

„Všechno to vzniklo zhruba před 20 lety, kdy jsem jako majitel agentury prodával kapely, dělal show v obchoďácích. Všechno se tehdy dobře rozjelo, včetně vystoupení kouzelníka. Já chtěl ale dělat něco, kde bych sám byl účinkující. Tak jsem si vymyslel pořad pro děti a jezdil ním po obchoďácích. Soutěže, blbůstky, hádanky. Pojďte, děti, budeme si hrát! se to jmenovalo. Původně jsme byli dva a bez kostýmů, ale kouzelník přišel s tím, že bychom si kostýmy pořídit mohli. Tak se taky stalo a najednou z nás byli klauni. Naučil jsem se tvarovat nafukovací balonky a musím říct, že mě to fakt začalo bavit. To se psal rok 2007,“ vrací se do historie svého účinkování v klaunském kostýmu principál souboru Klauni z Balónkova.

Rozdávají radost nemocným dětem

David netají, že všechny výše zmíněné aktivity byly v prvé řadě byznys. „Pak mě ale jednou oslovili lidé z havířovského Spolku pro autisty ADAM, zda bych pro jejich klienty neudělal představení. Jsou to kamarádi a já jim chtěl pomoct, takže představení bylo grátis. Stejně jako v případě vystoupení pro zařízení pro postižené v Opavě,“ vzpomíná David Zbavitel.

O dva roky později se dvojice, někdy i čtveřice klaunů z Havířova vydávaly do nemocnic, aby potěšily děti, které tam nuceně trávily nějaký čas. Tím si Klauni z Balónkova udělali jméno.

„Především smekám před těmi, kdo mají postižení či nemocné dítě, a také před těmi, kdo se o ně v podobných zařízeních starají. Mají to opravdu těžké, klobouk dolů! Poté, co jsem je mohl svými kousky potěšit a rozesmát, věřím, že při závěrečném účtování v životě budu mít velké plus za to, že jsem udělal dobrý skutek. Jdu dál s tím, že jsem něco udělal pro dobrou věc a mám z toho moc dobrý pocit,“ říká principál Klaunů z Balónkova.

Klaun Chytrolín jako principál

Dělat klauna ale není jen tak. Člověk musí mít průpravu a především být kreativní. Principál a Klaun Chytrolín v jedné osobě vymýšlí programy a dohlíží na „své lidi“, aby udržel dramaturgickou kvalitu. Aby udělali to, co se zákazníkovi slíbí. Na nezájem si stěžovat nemohou.

„Máme výhodu, že na rozdíl třeba od Hopsalína, který je jeden, my jako Klauni z Balónkova můžeme být na více místech najednou, protože je nás víc a jezdí třeba po dvou. To je moje know how,“ chlubí se Zbavitel.

David Zbavitel, příští rok padesátník, je rozvedený. „Jednu dceru mám vlastní, a jednu jsem dostal jako krásný dárek k přítelkyni a k tomu bišona,“ říká s úsměvem. Má ekonomické vzdělání, po otci zdědil a vede uměleckou agenturu AG-ART. Baví ho cestování, zejména letecky po Evropě. Hodně má rád závody F1, v Malajsii a Abu Dhabí se byl dokonce podívat osobně. Jeho velkým koníčkem je hudba, hlavně hard rock a metal.

Se svým programem najezdí ročně až 40 tisíc kilometrů, nejvíc po Moravě. „Třeba na Slovácku a Zlínsku. Tam to mám moc rád,“ dodává.

Klauni připravují pořady pro různé věkové kategorie dětí a tomu musí přizpůsobovat dramaturgii. Ale pořád jsou to děti. A které obecenstvo je nejvděčnější?

„Děti ve věku 5 až 8 let je ideál. Ještě nejsou pubertální a zase už nejsou tak malé, aby se třeba rozbrečely. A všechny moc baví naše balonky. To je fakt sázka na jistotu. Malí i velcí jsou nadšení, když jim z nafukovacího balónku vytváříme nejrůznější tvary nebo postavy. Učím se to na youtube,“ prozrazuje.

Když děláte pořady pro děti, jaký k nim máte vztah? „Je to radost. A jelikož mám dcery už dospělé, docela se těším na nějaké vnouče,“ říká s úsměvem. A dodává „Teď použiju klišé, ale tak to cítím: Je to fajne, baví mě to a není nic hezčího, než když na dětské tváři vykouzlíte úsměv. Tak bych to nějak shrnul,“ říká David Zbavitel, který herecké předpoklady zdědil po svém otci.

Ten do Havířova přišel z Otrokovic, původně na šachtu, ale tam se moc neohřál. „Už v 70. letech měl svobodné povolání, byl konferenciér a hrál také divadlo pro děti, které se jmenovalo Větrník. Po něm jsme zřejmě s bráchou podědili geny a sklony k divadlu,“ přemýšlí David.

Nechci zmizet z bigbítového světa

Vedle pořadů pro děti a klaunských taškařic vyplňoval donedávna David čas také moderování v rádiu. Rockeři si jeho hlas jistě pamatují ostravského rádia Čas Rock anebo z TV Rebel.

„Rádio jsem vždycky chtěl dělat, a vždycky budu chtít dělat. Je to můj splněný sen. Užil jsem si koncerty jako divák a později jako moderátor a hudební novinář, podíval se do míst, kam se běžný fanoušek normálně nedostane“ říká dnes už ostřílený a zkušený spíkr, který začínal před rokem 2000 v tehdejším Radiohradu v Těrlicku, pak krátce prošel Radiem Čas.

Přestože byl letos před létem stanici Čas Rock i rockovou televizi nuceně opustil, vzpomínky na tuto práci a také setkání se hvězdami hudebního nebe mu zůstanou. A protože rock a metal hudbou jeho srdce, nechce své zkušenosti, kontakty a také ambice zahodit.

„Chci u muziky zůstat. Proto jsem oslovil pár známých a kamarádů a rozjíždíme hudební kanál na Facebooku a Youtube. Jmenuje se BackstageTV a bude o zákulisí koncertů, festivalů a kapel. Začínáme už 28. září, tak se dívejte,“ zve fanoušky rockové muziky David Zbavitel.