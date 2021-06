A že toho bylo! Díky jeho důslednosti a schopnosti zachytit každou podstatnou informaci, ale i zajímavost, má nejpočetnější karvinský dobrovolný hasičský sbor přehled o veškerém dění, které se sboru a jeho členů týká. Každoročně se v kronice objeví aktuální seznam všech členů, informace o zásazích výjezdové jednotky, účasti v závodech, na slavnostech, o schůzích i brigádách, a také o nových členech, i těch, kteří zemřeli.

Psát kroniku vyžaduje důslednost a trpělivost

„Naše kronika je trochu jiná než ostatní. Jedna stránka je vždy psaná a druhá obrazová, jsou na ní fotografie. Vše je ucelené,“ informuje mě Josef Kunz a ukazuje aktuální kroniku.

Vše zapisuje s nejvyšší pečlivostí, zápisy doplňuje malůvkami a barevnými rámečky. Prostě, aby vše vypadalo hezky a toho, kdo bude kronikou listovat, to zaujalo. Kunz totiž dobře ví, že vizuální stránka kroniky je velmi důležitá. „Fotím si sám. Vnuk mi pak fotky nechává vyvolat, protože je potřebuji fyzicky, abych je mohl do kroniky nalepit. Mám je ale i v počítači, stejně jako texty,“ vysvětluje.

Karviná-Mizerov. Josef Kunz, kronikář SDH Karviná-Hranice.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Veškeré zápisy jsou ruční. Nejprve je prý třeba stránku rozměřit, nalinkovat, jinak to nejde. Josef Kunz také připomíná důležitou věc, na kterou dbá, a sice popisky se jmény lidí na fotografiích. To proto, aby i po letech čtenář kroniky věděl, kdo byl kdo.

Grafiku si prý vymyslel sám a nikdo k ní neměl připomínky. Nejen starší členové sboru prý čas od času k knize rádi listují a připomenou si události, na které třeba už pozapomněli. Velké vzpomínání nad kronikou bylo třeba v roce 2019, kdy sbor slavil 90 let existence. A jak už bylo řečeno, v žádném ročníku kroniky nesmí chybět soupis členské základny. Ta na jaře 2021 čítá 89 členů a zhruba 15 dětí.

Zápisy veselé i smutné

V kronice se objevují nejen zápisy o oficiálních akcí, ale i perličky. Veselé i smutné. Josef Kunz vzpomíná na to, jak se několik členů sboru vydalo na kolech do nedalekých Zebrzydowic v Polsku, kam byli pozváni na hasičskou slavnost. Jenže… Oslava byla tak bouřlivá a veselá, že se karvinští hasiči neovládli, trochu „přebrali“ a nemohli dojet zpět do Karviné a museli pro ně autem přijet kamarádi. „Tak jsem do kroniky jednoho z kluků, co tam tehdy byli, namaloval na kole,“ usmívá se Josef Kunz.

K těm smutným záznamům v kronice SDH Karviná-Hranice patří událost někdy z poloviny 70. let, kdy se konalo námětové cvičení dobrovolných hasičů, tehdy ještě požárníků. Všechny sbory se měly sjet k OD Prior, kde jako vypukl požár.

„Všichni věděli, že jde o cvičení. Jako první tehdy vyjel sbor z Karviné-Ráje a cestou došlo na křižovatce ke srážce hasičského vozu s osobním autem. Řidička a dítě při nehodě zahynuli,“ vzpomíná kronikář Kunz.

Ale dost smutných vzpomínek! S postupným rozvolňováním a návratem života do normálu, už hasiči z Hranic plánují letní akce. Tou nejbližší budou tradiční závody u nich v parčíku. O Pohár primátora Karviné se bude soutěžit v sobotu 17. července.

To ale zdaleka není vše, co hasiči chystají. Pomalu už mimo jiné přemýšlejí o oslavách 95 let existence v roce 2024. Nejstarší členkou hranického sboru je Gertruda Moravcová, která bude mít příští rok 90 let. Druhým nejstarším členem je šestaosmdesátiletý emeritní učitel a dlouholetý „sokol“ Emil Hamrus.