„Myšlenka začít vyučovat hru na panovou flétnu na ZUŠ se mi zrodila v hlavě během loňského lockdownu. Najednou jsem totiž nemohla koncertovat, musela jsem být doma, takže jsem měla spoustu času přemýšlet nad tím, jak ji dostat více do povědomí lidí,“ uvedla Liselotte Rokyta s tím, že v Česku zatím není hraní na panovou flétnu příliš rozšířené.

„V Ostravě tak nyní funguje první ZUŠ v Česku, kde se dá učit hře na panovou flétnu. Kdybych to srovnala s rodným Holandskem, tam už existují školy, kde se lidé libovolného věku mohou učit hrát na panovou flétnu. Není to nic náročného a zkusit to může opravdu každý. Není se čeho bát,“ ubezpečila Rokyta.

Lhotka, hezké a klidné prostředí, nádherná příroda, a především dobří lidé

„Hlavně ze začátku to není nijak zvlášť těžké. Když na to člověk umí foukat, může hrát i písničky. Následně technické věci jsou trochu složitější, protože nástroj je jednoduchý. Proto používáme jen ruce a pusu. Všechno vytvoříme pusou. V Holandsku třeba někteří lidé nemohli hrát na jiné nástroje, ale na panovou flétnu ano. A dá se na ni hrát repertoár od klasické hudby přes rumunský folklór až po populární písničky,“ přiblížila Rokyta.

Kromě výuky hry na panovou flétnu a koncertování se pak Liselotte Rokyta věnuje také pořádání festivalu Božská flétna, který je na programu každoročně na začátku října ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

„Loni se bohužel nemohl uskutečnit kvůli epidemii koronaviru, ale letos už jsme mohli navázat na předchozí ročníky, i když ještě na jaře jsem nevěděla, jestli to bude možné. V Rožnově se tak opět představili panoví flétnisté ze světa. Tentokrát tady měli své zastoupení Rumuni, Finové, Holanďané či Rakušané,“ popsala Rokyta s tím, že flétnisté kromě koncertování také učili zájemce hře na panovou flétnu. „A sice formou krátkých workshopů. Byly určené těm, kteří už o tomto nástroji něco ví, ale příští rok mám v plánu udělat workshopy i pro lidi, kteří se s panovou flétnou ještě nikdy nesetkali,“ poodhalila Rokyta své plány pro příští ročník festivalu.

Na Božskou flétnu se jezdí dívat a poslouchat návštěvníci z Polska, Holandska, z Prahy, ale také ze Lhotky či Rožnova a jeho okolí. „V Rožnově je totiž folklor dlouhodobě zakořeněný. Má tady své místo. A právě páteční koncert, který vždycky zahajuje celý festival, bývá folklorní. Přičemž ráda mísím rumunský folklor s tím moravským. Rožnovské publikum to vždycky kvituje s nadšením,“ řekla Rokyta a dodala, že nádhernou atmosféru mívá také nedělní koncert v kostele. „Sobotní je pak komornější, což má také své kouzlo. Návštěvníci oceňují, že si mohou s hráči povykládat, povečeřet s nimi. Festival se nese v rodinném duchu.“

A v letošním roce nezapomněla pořadatelka festivalu ani na nejmenší návštěvníky. „V pátek dopoledne jsme měli program pro školy i školky, i když tentokrát jsme nemohli pozvat děti na jeviště. Chceme totiž ukázat, že hrát na nástroj může být také sranda. Jedná se o souhru mezi různými lidmi. Ovšem není to pouze seriózní a vážná záležitost. Je to i zábavné se srandičkami. Když hrajeme duo nebo trio, tak je to hodně zábavné. S dětmi jsme pak hráli i na flašky a skleničky, což je zábavnější než to jen ukázat na panovou flétnu. Takto je třeba vzbudit zájem dětí o hudební umění jako takové,“ uzavřela Rokyta.