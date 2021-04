Vítězství na olympiádě, to je jako když se vám narodí dítě. Tak dodnes vzpomíná na obrovský trium severomoravského vzpírání ve světě legendární Emil Brzóska. Byl to právě on, kdo jako trenér dovedl vzpěrače Otu Zarembu k zisku zlaté medaile na olympijských hrách v roce 1980 v Moskvě. Jako šéftrenér české reprezentace vychoval celou jednu generaci vzpěračů, kteří posbírali mnoho titulů a medailí na mnoha světových soutěžích.

Vzpěračská legenda Emil Brzóska. Aktuálně trénuje vzpěrače v Horní Suché a českou reprezentaci do 17 let. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Čím míň mi to šlo, tím víc mě to bavilo, vzpomíná dnes vzpěrač a úspěšný trenér Emil Brzóska. Jeho závodnická kariéra trvala sice jen pár let. Přesto se ale zapsal do historie vzpěračského sportu zlatým písmem, a to doslova. Pochází ze Stonavy a jako vesnické dítě se věnoval mnoha sportům. „Síly jsem měl ale málo a tak v duchu hesla: ‚Čím míň mi to jde, tím víc mě to baví‘ jsem začal vzpírat,“ vzpomíná.