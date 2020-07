Tančí, zpívá, učí se jazyky a má ráda život. Přestože koronavirová pandemie zcela změnila mnoha lidem plány, pracovní i soukromé, patnáctiletá zpěvačka Vali Angel z Havířova stihla těsně předtím na Bali natočit klip ke své písni Caruso, kterou zpívá v italštině. K vidění je na kanálu YouTube.

Vali Angel. | Foto: archiv zpěvačky

"Všechno to, co se teď kolem nás děje, je smutné. Třeba tímto novým videoklipem potěším a přivedu na jiné myšlenky všechny, kteří si jej pustí. Věřím, že se všechno brzy zlepší a naše životy se vrátí zase do normálu. A proč zrovna Caruso? Mám ráda Laru Fabian, má krásný sametový hlas plný emocí. Její verze Carusa jen s klavírem se mi líbí nejvíc a mám k ní nejblíž. Zpívá se v ní o lásce, o ztrátě, o moři, před rokem mi umřel tatínek, chtěla bych mu tuto písničku věnovat. Vím, že by byl na mě pyšný. Moc mi chybí," říká mladá zpěvačka.