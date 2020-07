A nevolají mu výhradně ženy, ale často třeba manželé v seniorském věku, kteří potřebují pomoci s drobnou opravou v domácnosti

Tak tedy: „Před 11 lety jsem se dočetl v nějakých novinách o muži z Prahy, který chodil po bytech a prováděl různé opravy. Říkal si Hodinový manžel. Zaujalo mě to, a rozhodl jsem se to zkusit tady v Karviné,“ vzpomíná čtyřicetiletý vyučený instalatér Michal Stacho.

Dodává, že už tehdy uvažoval, že se osamostatní a bude svým vlastním šéfem. „První zhruba čtyři čtyři roky jsem „hodinového manžela“ dělal při práci na šachtě, vždy po směně.

Zakázek bylo zprvu málo, a vůbec jsem netušil, jestli se to rozjede. Dal jsem spoustu peněz do reklamy, ale jako nejlepší reklama na mé služby byla dobře odvedená práce a pochvaly lidí na mých stránkách www.opravy123.cz,“ říká Michal Stacho.

PRÁCE VŠEHO DRUHU

Jak se informace o jeho službách a spokojenosti mezi lidmi rychle šířily, začalo přibývat zakázek. Po 10 letech se proto rozhodl osamostatnit a dnes je tato práce jeho hlavní pracovní náplní.Škála činností, se kterými lidem pomůže, je celkem pestrá: provádí drobné instalatérské a kutilské práce všeho druhu zapojení myček, praček, elektro spotřebičů, vrtání garnýží, poliček, servis vodovodních baterií, výměny van, WC, umyvadel, montáž nábytku, vymění zásuvky či vypínače, vymaluje, poseká trávu na zahradách.

„Zkrátka dělám vše, co lidé nejčastěji doma potřebují a nemají na to čas, nebo si na to netroufají,“ říká Michal Stacho a dodává, že jeho zákazníky jsou lidé ve věkovém rozmezí od 18 do 90 let, ženy, muži, firmy, lidé hendikepovaní. Nejčastěji ale senioři. Za těch 10 let už má jistě zkušeností dost, ale přesto: vzpomene si na situaci, kdy si s něčím nevěděl rady?

„Samozřejmě, několik takových situací bylo, ale zase ne moc. Hlavně jsem to musel nějak zvládnout. Třeba jsem volal lidem, kteří se danou činností či zabývají, a oni mi poradili,“ přiznává Hodinový manžel Michal Stacho.

Zdůrazňuje, že má svou práci a práci s lidmi mám rád. „Je to pro mě každodenní výzva, pokaždé něco jiného a je jen na mně, jestli to zvládnu opravit, nebo ne. Několika lidem jsem už pomohl vyřešit problém i po telefonu,“ vzpomíná s úsměvem.

A právě po telefonu či e-mailu si lidé mohou jeho služby objednat. „Klidně mi mohou zavolat. Na všechno jím odpovím a budu-li moci, pomůžu. Nechal jsem si zřídit bezplatnou telefonní linku 800 888 805, na kterou mu můžou lidé volat. Ceny za provedenou práci si domluvíme, stačí zavolat a sdělit mi požadavek. Já hned řeknu přibližnou cenu opravy a lidé se mohou rozhodnout,“ dodává Michal Stacho s tím, že své služby poskytuje v Karviné, Havířově, Orlové a blízkém okolí.

ŽÁDNÝ DVOJSMYSL

Termín Hodinový manžel v minulosti v lidech evokoval muže, který poskytuje, zpravidla osamělým ženám, služby zcela jiného druhu, než je oprava kapajícího kohoutku či montáž poličky. Neškádlí Michala kamarádi u piva dotazy, jak se věci mají, a zda jsou jeho služby opravdu o řemesle?

„Jasně, z počátku si ze mně kamarádi utahovali, ale když potřebovali s něčím pomoci, volali mě a mohli se přesvědčit, co vlastně dělám. A ptáte se, jestli si mě někdy zavolala nějaká dáma kvůli něčemu jinému, než na opravu? To opravdu ne! Toto jsou jen představy a fantazie lidí. Zákaznice se ke mně vždy chovají slušně a s respektem,“ zdůrazňuje Michal Stacho.