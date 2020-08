„Slovo černá v názvu kapely souvisí s Petrem Schwarzem, kolegou z Májováku, který stál u zrodu kapely. Schwarz je německy černý. A taky jsme se nechtěli jmenovat -anka – Májovanka, Krojovanka, Karviňanka a podobně. A navíc chtěli ctít hornické barvy, tak nám to připadalo dobré,“ osvětluje vznik názvu dechovky Milan Kupka, kterou na popud tehdejšího dirigenta Májováku Karla Brii založil s několika spoluhráči v roce 1989. Chtěli prý hrát veselou muziku pro lidi.

V MÁJOVÁKU PŘES 60 LET

Dnes sedmdesátiletý Milan Kupka, rodák z Prostřední Suché, se chtěl živit muzikou. Jenže…

„Jako dítě jsem hrál na housličky, pak přišel klarinet a saxofon. Hrát jsem se učil v lidové škole umění a chtěl jít na konzervatoř, ale zjistilo se, že na dechový nástroj nemám dobrý jeden zub, takže bylo jasné, že nemůžu dělat hudbu jako povolání. Šel jsem tedy do Orlové na ekonomickou školu a hudbu měl jako koníčka,“ vzpomíná Milan Kupka.

A koníček ho bavil velmi. Už coby desetiletého klarinetistu ho někdejší dirigent Májováku Viktor Bystroň brával hrát koncerty a v jedenácti letech se Milan stal dokonce členem orchestru, který měl tehdy víc než šedesátiletou tradici. „Ještě na mě ani nebyla uniforma,“ směje se při vzpomínce. Členové hornického orchestru pochopitelně hrávali koncerty ve slavnostních hornických uniformách.

HLEDAJÍ SE ZPĚVÁCI

O Malé černé hudbě, jíž je Milan Kupka už víc než 30 let kapelníkem, už řeč byla. Pro doplnění snad jen toto: „Malá černá“, jak jí ve zkratce všichni milovníci dechovky říkají, začínala v osmi lidech a bez zpěváků. „To byl počátek devadesátých let. Doba se ale měnila a kapela, která jen hraje, to fakt nebyl ono. Proto jsme přijali zpěváky i zpěvačky. Donedávna jsme měli čtyři, loni nás ale Evžen Drobek opustil,“ říká smutně kapelník Kupka.

Dnes má kapela 14 muzikantů a tři zpěváky. „Na výpomoc jsme našli mladou holčinu z Jablunkovanky, kde bude nadále členkou, ales námi si občas zazpívá,“ vysvětluje Kupka a postěžuje si, že nejen muzikanti, ale především zpěváci se pro takovou kapelu shánějí horko těžko. „Zpěváci prostě nejsou,“ povzdechne si.

NEZÁJEM O DECHOVKU, MÁLO HRANÍ

Ačkoli je pro něj hudba v životě téměř vším, mladá generace to, podle něj už dnes tak nemá. „Ještě ani nezahraje a už se ptá na honorář. Mladí už hudbu nedělají srdcem. A je to vidět i v Májováku, kde je spousta půjčených muzikantů. Já tam jsem nejstarší a i v Malé černé kazím věkový průměr, který je asi 45 let,“ říká. Doba se prostě změnila. Dechovka už tolik „nefrčí“, což je znát na zájmu pořadatelů.

„Moc už si v posledních letech nezahrajeme. Kdysi bylo hraní o hodně víc. Kromě Novoročního koncertu Májováku, který zůstal, hrávala dechová kapela horníkům na první novoroční směně, na 1. máje, na hornických slavnostech a mnoha akcích, které organizovala města. Bez dechovky nebyla žádná společenská událost. Dnes je to bída. Aspoň žev těch lázních jsme si s kapelou občas zahráli a pak ty hornické skoky přes kůži. Ale kdoví, jak to s OKD bude do budoucna,“ říká s obavami Kupka, který se aktivně věnuje už jen své kapele.

„V Májováku jsem sice služebně i věkem nejstarší, ale už tři roky nehraju. Ze zdravotních důvodů. Ale pomáhám s organizačními věcmi,“ říká zapálený muzikant.

Kdyby nebyl muzikantem, čím by byl? „To netuším. Já se asi pro hudbu narodil. V deváté třídě jsem si napsal konzervatoř a na druhém místě jsem měl slaboproud, tedy elektrikář. Ale to jsem napsal jen proto, aby tam bylo něco napsané,“ směje se muž, jemuž je hudba celoživotní vášní.

„Navíc mám doma výborné zázemí. Moje žena Eva mi pomáhá, jak se dá. I pozdní příchody domů mi toleruje,“ dodává s úsměvem otec dvou dcer.