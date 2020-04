Jaké má dojmy z těchto svých výprav? Zjistila třeba, že něco bylo v reálu jinak, než jak si to původně představovala? „Ano. Třeba díky dvěma amatérským historikům s perfektními znalostmi, jsme zjistili, že fotky, které kolují po internetu, a je na nich údajně zachycen sloup u zadní brány soleckého parku, ale už víme, že je to sloup z přední brány. Celou dobu jsme si to mysleli špatně.“

Přijela i vnučka místních šlechticů.

Co jí při výpravách „do minulosti“ udělalo největší radost? „Určitě to, že na mé pozvání přijela pravnučka hraběte Hanse a Olivie Larisch, paní Olga Larischová. Přijela s rodinou, s níž žije někde v okolí Rychnova nad Kněžnou, protože její tatínek Karel Larisch byl jediný kdo po roce 1945 v Československu zůstal. Už dříve sem do Karviné jezdila, ale jen na náměstí, do parku a tak. Nabídku podívat se do míst, kde stávala původní Karviná velmi ráda přijala. Ta místa opravdu navštívila poprvé. Když jsme vyrazily na tu výpravu, záměrně jsem ji ostatním nepředstavovala, ať si tu výpravu užije, byly jsme tam domluvené. Prozradila to ostatním až když jsme se loučili po skončení výpravy. Bylo to pro všechny velké překvapení,“ usmívá se Erika.