Aktivní hráčskou kariéru ukončil ve 20 letech kvůli zdravotním problémům. „Býval jsem v širších mládežnických reprezentačních výběrech, mám pár medailí z těchto mládežnických šampionátů, ale žádné velké mistrovské tituly jsem nezískal,“ přiznává.

Když už se jako hráč nedostal mezi úplnou špičku, svůj talent zúročil coby funkcionář. Už 23 let vede havířovský klub, který v posledních 20 letech získal několik mistrovských titulu, i když pod názvem START Horní Suchá.

„Stále ale se trénovalo a hrálo v hale Baníku Havířov. Náš klub je o rok starší něž samotné město. Byl založen v roce 1954 jako kroužek stolního tenisu při Dole Dukla, který byl dlouhá léta také hlavním partnerem,“ dodává jako zajímavost Nikolas Endal, který se v roce 2004 stal místopředsedou České asociace stolního tenisu a od roku 2012 do 2020 byl viceprezidentem Evropské unie stolního tenisu. Od roku 2010 je byl ředitelem všech velkých mezinárodních akcí pořádaných v České republice. Letos pořádal světový pohár mládeže Havířov 2021.

Nutné předpoklady: trpělivost, vytrvalost dobrá psychika

Stolní tenis považuje za je jeden z nejtěžších a komplexních sportů. „Je to dynamický individuální sport s nekonečným množstvím variant. V zásadě nikdy nic neopakuje, nikdy nevíte, co soupeř udělá a vy musíte vše rychle a přesně vyřešit a nejlépe ještě rychleji a přesněji než soupeř,“ vysvětluje Endal.

Jako bývalý aktivní hráč také ví, jaké předpoklady musí mít stolní tenista, chce-li uspět. „Cesta na vrchol je dlouhá. Velmi dlouho trvá jen to, než si „sami“ zahrajete. Například u malých dětí potřebujete zhruba dva roky než mohou hrát aspoň trochu sami. Takže trpělivost, hlavně na začátku. Dále celkovou fyzickou zdatnost - sílu, rychlost, vytrvalost a velkou mentální odolnost, stolní tenisté jsou většinou velmi komplexně vybavení sportovci. Důležitá je u nich také psychika. Když se hráč neumí vyrovnat s velkým psychickým tlakem, který je ve stolním tenise enormní a ztrácí nervy, tím pádem koncentraci a sebekontrolu,“ říká Endal.

Národní centrum v Havířově

V loňském roce se týmu Nikolase Endala podařilo dokončit jedno velké dílo: v Havířově-Šumbarku bylo otevřeno Národní centrum stolního tenisu. Asi netřeba připomínat, že je to z velké části jeho zásluha. Cesta to ale byla dlouhá.

„V roce 2011 jsem poprvé viděl podobné centrum v Rakousku. Začal jsme se zajímat o možnosti financování, začali jsme nakupovat jako klub pozemky pro stavbu a vše připravovat. V průběhu let se vyskytlo spoustu překážek, chvílemi to vypadalo, že už se to nepodaří, ale možná proto, že jsem vždy nerad prohrával, tak mě ty dílčí porážky neodradili a vše jsem nakonec dotáhl do vítězného konce,“ vypráví s nadšením.

Dodává že fungování tohoto centra je pro něj obrovskou satisfakcí a zároveň závazkem, který velmi rád přijímá. „Těším se na něho, jelikož celý svůj život dělám vše s dlouhodobou vizí a díky novému zázemí můžeme náš milovaný sport v Havířově rozvíjet bez omezení,“ říká muž, který má ještě jeden velký sen, a sice vybudovat v Havířově největší centrum stolního tenisu v Evropě.