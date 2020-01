Jiřího Šebestu baví vymýšlet nové věci a hry

První hra? Možná to byl multifunkční koš na odpadky z kartónu a na druhé strany byl terč na šipky. Nebo hra s políčky a různými netvory, které šlo porazit jen díky kartičkám kouzelné čepice, meče a dýky. To vše se dělo ve věku 7 až 10 let. Na co si ale určitě vzpomenu, tak to je Gofixón. Je to moje oficiálně první hra, která spadá do jakéhosi měšce mé tvorby, který je pojmenován Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty. Hra má kompletní pravidla, je ze dřeva, kamení a kovu. Je 3D a je poměrně populární, tím pádem se i dost hraje, za což jsem rád.