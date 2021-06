Někdejší kameraman bohumínské městské televize, fotograf a milovník historie už roky schraňuje dobové pohlednice, fotografie, kuchyňské náčiní, rukopisy anebo listiny. Prostě vše, co má nějakou spojitost s Bohumínem.

Se sběratelstvím začal z vlastního zájmu. „Ještě při práci kameramana jsem se setkával s různými lidmi a věcmi, a tak mě zaujala historie,“ vzpomíná Spáčil. Veřejnosti o sobě dal vědět například vydáním bohumínských pohlednic se starými obrázky.

Jeho nálezy jsou v muzeu

Právě takzvané zviditelnění a připomenutí dob minulých je důvodem, proč toto všechno dělá. „Hodně pohlednic a obrázků jsem dostal od starých lidí, pamětníků. S tím, že chtěli to, co mají a považovali za důležité, předat další generaci. A měli pocit, že v mých rukou to bude bližší a viditelnější lidem,“ říká Spáčil. Další fotografie a obrázky do sbírky, která nyní čítá více než 600 kusů, koupil na

burzách, na internetu nebo od dalších sběratelů.

Z jeho dlouholetého sběratelského úsilí a ochotě artefakty zapůjčit, těží při sebe propagaci město i před pár lety vzniklé městské muzeum, které se nachází v Národním domě ve Starém Bohumíně. Možná až 70 procent tamních exponátů pochází právě z jeho sbírek.

Obratel mamuta, ukradené a navrácené zvony

Na seznam unikátních historických nálezů se Jiří Spáčil před lety zapsal tím, když objevil v meandrech Odry páteřní obratel z mamuta, který kdysi na tomto území žil. Společně s dalšími bohumínskými milovníky historie pak pomáhal zachraňovat z řeky hraniční kámen z poloviny 18. století, který byl do roku 2016 umístěn na náměstí Sv. Floriána v Kopytově. Nyní si jej mohou prohlédnout návštěvníci městského muzea ve Starém Bohumíně (Pod Zeleným dubem).

Jeho radost z toho, co kdy našel, dostal a shromáždil, mu dlouho kazila nepříjemná příhoda. Přišel totiž o svou nejoblíbenější pohlednici z roku 1902, na které byl zachycen výjezd koňské dráhy ve Starém Bohumíně.

„Už jsem to uzavřel. Myslím si, že vím, kdo mi ji ukradl. Jeden můj dlouholetý, dnes už bývalý kamarád,“ povzdechne si sběratel. Dnes už má tento obrázek jen v elektronické podobě.

Jiřího Spáčila dodnes těší také to, že se mu spolu s několika dalšími lidmi před více než 10 lety podařilo i díky veřejné sbírce pořídit nové zvony do farního kostela ve Starém Bohumíně, který je také věřícími velmi vyhledávaný, neboť je mimo jiné poutním místem. „A ještě větší radost mám z toho, že se po mnohaletém úsilí podařilo vrátit do Starého Bohumína původní kostelní zvony, které za války odvezli Němci,“ vypravuje Jiří Spáčil spletitý příběh, který měl šťastný konec.

Parní stříkačka se nakonec našla

A co je pro něj osobně největší poklad, jaký za ty roky objevil? „Těch věcí je dost. Za všechny ale zmíním zatím nepřihlášenou technickou kulturní památku, kterou je stará parní stříkačka, jež používali hasiči ze Starého Bohumína. Pátral jsem po ní roky až jsem ji objevil v garáži u profesionálních hasičů v Karviné.

„Ve spolupráci s bývalým starostou dobrovolných hasičů panem Piprekem se nám podařilo získat ji zpět pro Bohumín a nakonec i vystavit v sídle Klubu přátel bohumínské historie na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně,“ říká Jiří Spáčil.