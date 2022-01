Letos se dlouholetá členka české reprezentace stala v kazašské Karagandě mistryní světa v disciplíně 100 metrů překážek.

Karolina Vyvialová z Karviné letos získala titul mistryně světa v požárním sportu.Zdroj: se svolením K. Vyvialové

Mistryně světa jako hobby

Karolina není profesionální závodnice a požárnímu sportu se věnuje ve volném čase, po práci. V zimě trénuje atletiku, v sezoně pak překážky a techniku. Na letní tréninky to nemá daleko. Bydlí totiž ani ne 100 metrů od hasičského parku, který patří Sboru dobrovolných hasičů v Karviné-Hranicích, jehož starostou je její otec Zdeněk.

Tam prý má super zázemí a skvělé podmínky. A co jí na požárním sportu imponuje? „Líbí se mi, jak je různorodý. Je zde více disciplín. Některé individuální, některé zase kolektivní a potřebujete k tomu další lidi, se kterými musíte být sehraní. Je tu výborná parta lidí, kteří si pomáhají,“ říká Karolina.

Z rodiny má i své trenéry. Dříve ji trénoval otec, nyní manžel. A jak sama říká, museli se učit nenosit věci z tréninku domů. „Zpočátku to bylo těžké. Když jsme se pohádali na tréninku, tak se to přeneslo i domů. To jsme se naštěstí naučili řešit a domů už věci z tréninku netaháme. Určitě takové spojení nějaká úskalí přináší, ale má i výhody. Kdo jiný než manžel mě lépe zná a přesně ví, co potřebuji zlepšit a kde mám ještě rezervy. Za to jsem moc ráda a děkuji mu za to,“ říká mladá žena, která se ale netají tím, že tento sport pro ni není v životě vším.

„Jako asi každá žena chci rodinu, takže to je pro mě nejdůležitější. Nechávám tomu volný průběh, ale pokud bude miminko, se sportem pak buď skončím úplně anebo si dám jen na nějakou dobu pauzu,“ uvažuje mladá žena, která pracuje v pojišťovnictví, ovšem vystudovala tělovýchovu. „Takže v budoucnu bude se chtěla věnovat nějaké práci s dětmi. Ale uvidíme, co nastane…,“ nechává si Karolina v pracovním životě volné ruce.

Ať už její životní kroky povedou kudykoli, a po dětech už závodit nebude, chtěla by se požárnímu sportu věnovat jako koníčku a věnovat se mládeži v místním sboru dobrovolných hasičů.

Zatím ale aktivně sportuje a v příštím roce ji coby momentálně jedinou zástupkyni Moravskoslezského kraje v české reprezentaci čeká olympiáda ve Slovinsku a také mistrovství světa v Uzbekistánu. „Uvidíme, jak se bude příští rok vyvíjet a co všechno se přihodí. Podle toho se rozhodnu. Ono také záleží, jestli budu mít na to být v reprezentaci,“ dodává Karolina Vyvialová.