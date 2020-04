Co říká mladá generace na to, že hraje z vinylových desek? „Samozřejmě, že jsou překvapeni, ale líbí se jim to. Sledují, jak se točí deska a někteří to snad i vidí naživo poprvé v životě,“ říká s úsměvem. Dnešní generace si muziku pouští téměř výhradně z internetu, takže zábava může trvat neomezeně dlouho. „Já taky nemám problém hrát celý večer. Mám okolo dvou tisíc desek, z toho kolem 500 singlů, takže mám co hrát až 15 hodin samé hity,“říká.