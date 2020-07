O novém druhu sportu besedoval i s dětmi ve školách. „V Karviné jsme to měli snad všude. Teď už trochu méně, ale jezdíme i různě po okolí a předvádíme vystoupení,“ dodává.

Přirovnává to k artistům, kteří také lidem předvádí to, co chtějí vidět. „Jsme exhibicionisté. Workout potřebuje mít publikum. Zájem o něj je, dostává se do povědomí lidí čím dál víc,“ uvědomuje si Matis.

Sám začínal s atletikou v Karviné. „Běhal jsem střední běhy, bavila mě i výška, chyběly mi dva centimetry, abych přeskočil svou vlastní výšku,“ usmívá se.

Zdroj: archiv M. Matise