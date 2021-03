Pivovarníci z Albrechtického pivovaru začínali od píky. Jako studenti zkoušeli přímo na studentských kolejích vařit pivo v těch nejprimitivnějších podmínkách a jejich prvními zákazníky byli kamarádi a známí.

„Zjistili jsme, že je to pitelné, všichni to chtěli, zájem rostl, tak jsme si řekli, že toho zkusíme vařit víc,“ vzpomíná na dobu před zhruba 10 lety Łukasz Niemiec, jeden ze spolumajitelů Albrechtického pivovaru. Ten už pátým rokem sídlí na bývalém statku v Albrechticích na dohled tamnímu fotbalovému hřišti.

Lukasz Niemiec, spolumajitel Albrechtického pivovaru.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Jak se dá vytušit, tito pivovarníci nejsou vyučenými sládky. Při našem povídání několikrát použijí anglický výraz homebrewar, což znamená domácí pivovarník.„Mě to slovo směrem k mé osobě neuráží. Naopak. Spousta nadšenců dnes vaří pivo podomácku a zkušenosti si předávají po internetu,“ říká Łukasz.

Albrechtický pivovar.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Ještě v karvinském působišti se tento pivovárek proslavil dvanáctistupňovým ležákem nazvaným Pacan. „Pacana vaříme častěji v zimě. V létě jdou na odbyt slabší piva, jedenáctistupňový Pius, a lidé chtějí dokonce i desetistupňové pivo,“ usmívá se sládek.

Vaří ale třeba polotmavou třináctku, pivo typu ALE a také piva s příchutí ovoce. „Většinu speciálů exportujeme. Odbytiště máme v pivotékách v regionu a také v Praze a Brně,“ prozrazuje Łukasz Niemiec, spolumajitel Albrechtického pivovaru, jehož logo zní: Fajne, bo naše!

Pražení kávy mu učarovalo v USA

Milovník kávy Michal Štusek objevil tajemství kávy a především jejího pražení zhruba před 20 lety v USA. Dnes spoluvlastní pražírnu kávy Cafe Eternity, která sídlí v prostorách bývalé kotelny v centru Albrechtic.

Michal Štusek, majitel pražírny Cafe Eternity.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

„Vždycky nás bavily chutě a jídlo a v televizi jsme jednou viděli, jak může být káva jiná, chuťově rozdílná. Tak jsme si přes internet objednali kávu – etiopský harar s chutí borůvek – a vyzkoušeli. Chutnala nám náramně a tak jsme si řekli, že zkusíme pražit kávu sami. Koupili jsme si pražící stroj, sehnali si informace, učili se, navštěvovali jiné pražiče,“ vypráví o svých začátcích s kávou Michal Štusek, jemuž celou tu dobu coby společnice ve firmě sekunduje Monika Měrková.

Jak Michal říká, vždy chtěl dělat, co ho baví a co by ho naplňovalo. „A tak se stalo se, že jsem potkal kafe. A to bylo tak příjemné, že tomu věnoval svůj volný čas, až se mi pražení kávy stalo prací,“ dodává s úsměvem.

Pražírna Cafe Eternity.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Když se někdy kolek roku 2004 vraceli z Ameriky, byli rozhodnuti, že si otevřou pražírnu. V Česku s tím začínali jako jedni z prvních.

„Řekli, jsme se že chceme prodávat něco, co bude sice trochu dražší, ale bude to stát za to. A s tím jsme šli na trh. Nikdo nevěřil tomu, že se nám podaří prorazit. Ale my jsme přesvědčeni, že máme dobrý produkt, který by se mohl prodávat i sám, tak jsme si věřili, že to zvládneme a myslím, že jsme úspěšní,“ říká Michal sebevědomě.

Covidová krize jejich byznysu neuškodila, spíše naopak. „Prodáváme přes internet, teď během pandemie jedině takto. A objednávky nám hodně narostly,“ pochvaluje si.

Pravou brazilskou

Připomíná ale, že objednanou kávu lidem posílají poštou, ale každou středu také přes dveře vydávají přímo v jejich pražírně.

Při otázce, kterou kávu mají zdejší lidé jako nejoblíbenější, okamžitě řekne: „Brazilskou. Je jednoduchá, má přímočarou sladkou kávovou chuť po oříšku, čokoládě, kakau.

V nabídce Cafe Eternity je ale asi 20 espresso směsí a 10 jednodruhových káv typu arabica. Nabídka se ale neustále mění, k dostání jsou také ty nejlepší z nejlepších – kávy z Etiopie a Keni.