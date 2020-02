Kráska z Vendryně: Mlsat jde i zdravě!

V Gymu si toho všimli a nabídli mi, prodej na baru. A tak to začalo, dávali mi podněty a rady, netrvalo to dlouho a založila jsem si živnost, pronajala vhodný prostor a přišla na trh s proteinovými kuličkami, všech různých příchutí. Z počátku to byli spíše lidé okolo mě, kteří viděli potenciál a měli už zkušenosti v podnikání. Společně jsme vymysleli název Zdravý Mlsoun. Ve škole mě učili, že zdraví je bio-psycho-sociální rovnováha, a já chtěla mít své výrobky dokonale vyvážené, aby nejen dobře chutnaly, ale byly i vzhledově pěkné a plné kvalitních surovin.