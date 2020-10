S podnikáním už tehdy zkušenosti měl. Jednu dobu společně se ženou prodávali zmrzlinu v legendárním hříbku (stánku) v areálu vodního lyžování na břehu přehrady, poté provozovali malou kavárnu v Albrechticích a pak večerku na Šumbarku.

No a od první prohlídky rekreačního střediska uplynuly zhruba dva roky a Libor spolu si s manželkou country klub otvírali. To bylo v prosinci 1998. „Byla to vlastně první akce tady v klubu. Jóó, letí to,“ vzpomínají Petra a Libor Kocourkovi.

KLUB PLNÝ DOBRÉ HUDBY

Jak je patrné z fotografiích na stěnách lokálu, za těch více než 20 let mohli místní fanoušci country a trampské muziky v klubu vidět a slyšet většinu českých hvězd tohoto žánru Poutníky, kapelu Cop, Pavlínu Jíšovou nebo Rangers/Plavce. Ti do Těrlicka jezdí pravidelně. Před pár lety do klubu zavítal dokonce známý americký hudebník Brad Meyer z Nashvillu.

Proč právě country klub? „V mládí jsem hodně trampoval, chodil po horách a dodnes hraji na kytaru v kapele. A protože country, bluegrass, folk a všechna líbivá hudba je moje krevní skupina,“ vysvětluje provozovatel klubu, proč se chtěl obklopit hudbou nejen při svých vystoupeních.

Jeho žena ale přiznává, že ona na muziku moc není. „Já jsem ten antitalent,“ říká trochu zahanbeně Petra Kocourková.

Ovšem zatímco její muž se stará o hudební program klubu, jeho žena láká hosty na skvělou domácí kuchyni, kterou připravuje sama. A podle ohlasu hostů excelentně. Navíc v mnoha věcech se mohou majitelé klubu spolehnout na pomoc rodiny Chmielových.

HUDEBNÍ KLUB I HOSPODA S DOBRÝM PIVEM

Majitel klubu trochu lituje, že svůj podnik nazvali Country club Těrlicko. „Lepší by bylo Country restaurant. Spoustu lidí to odradí, protože si myslí, že je to klub jen pro členy,“ krčí rameny.

Těrlický country klub ale není jen pro vyvolené. Zajít tam můžete normálně na pivo či nedělní oběd, a vedle koncertů se tam konají oslavy narozenin i svatby. Velmi oblíbený je tento podnik u rybářů, kteří tam mohou za pár korun přenocovat a přitom být stále u vody. Během roku se v areálu konají akce pro rodiny s dětmi, dětské dny s kouzelníkem anebo halloween, neckyáda, maškarní plesy a podobné akce.

„Po roce 2000 to tady fakt žilo, jedna akce střídala druhou,“ vzpomínají Petra a Libor při prohlížení starých fotek a dodávají: „Holt byla jiná doba.“ Dodnes se tu ale konají oblíbené muzikantské „sleziny“, na kterých si zahraje i majitel klubu se svou kapelou Jedeme dál.

Trochu ho ale mrzí, že místní se podniku spíše vyhýbají. „Stále ale jezdí lidé z okolí od Těšína, z Havířova a dokonce Ostravy nebo Frýdku. Ale občas mě zarazí, že dodnes se o našem klubu téměř nevědí ani v nedalekém Havířově. Asi budeme muset více zapracovat na reklamě,“ přemítá Libor Kocourek.

Provozovat hudební klub a hospodu je práce, kde se nedá vypnout. Nelitovali někdy, že se rozhodli, jak se rozhodli? „Ne, určitě nelitujeme. A nesplněný životní sen?“ myslím, že splněno máme, říkají oba dva s úsměvem.

I když jeden nesplněný by tu přece jen byl a zní takto: „Chtěli bychom k nám do klubu dostat Jarka Nohavicu,“ říká Libor Kocourek.