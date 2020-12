„Fotím vše, co se mi zrovna nabízí, co se mi líbí, co mne zaujme. Hlavně chci ve svých fotografiích zanechat kus sebe, kus svého srdce a pocitů, které v daný okamžik mám při focení a emoce fotografovaných lidí,“ říká dvaapadesátiletý Marek Běhan, který otevřeně přiznává, že je fotograf-samouk.

Pokus, omyl

Učí se prý stylem pokus-omyl a zkušenosti čerpá z výstav, internetu, časopisů nebo knížek. „Fotoaparát jsem držel poprvé jako asi každý z nás v dětství a bavilo mne cvakat a pak se dívat na to, co vlastně vyšlo na fotografii. Jako dítě školou povinné jsem s sebou bral na školní výlety fotoaparát a fotil jak zběsilý. Fotil jsem i rodinu, brášky, kamarády venku. Byl to skvělý pocit vidět, co vše se povedlo zachytit. Možná tu radost k focení mám po mamince i když ona raději, jak mi říkala, ty fotografie vyvolávala než fotila,“ vzpomíná na své fotografické začátky Marek Běhan.

Nadání a lásku k fotografování zřejmě zdědit po svém dědovi, který prý dokonce vyhrál nějakou okresní soutěž. „Dědeček vždy fotil, když jsme přijeli na prázdniny do Telče, kde bydlel. Tam jsem také poprvé držel opravdovou zrcadlovku a zkoušel na ní taky fotit, samozřejmě za dohledu dědečka. Pak jsem se zapsal na učiliště do Ostravy a bylo po focení,“ říká.

Zdroj: Marek Běhan

Po škole přišla vojna, rodina, děti. A právě to byl další impuls, který mu do ruky „podal“ fotoaparát. „K focení jsem se vrátil čirou náhodou v Českých Budějovicích, když jsme dostali s manželkou fotoaparát Flexareta a já na ni fotil naše děti. Když nastala éra digitálních fotoaparátů, tak jsme si pořídili malý Olympus, no a tehdy jsem se začal vracet pomalu k focení.

Nebyla to žádná sláva, ale bavilo mne to. Nic jsem nevěděl doposud o nějaké expozici, o rychlosti závěrky, hloubce ostrosti a dalších věcech. Prostě jsem fotil, co se mi líbilo, jak jsem to viděl a cítil,“ vyprání předseda karvinského fotoklubu.

Před zhruba sedmi lety fotografování propadl naplno. Zhruba v roce 2011 se stal členem českobudějovického fotoklubu Vývojka a je jím dodnes. „Tam jsem se začal od zkušených fotografů učit a teprve zjišťovat, co vše je třeba znát o focení a fotografii. Od té doby se dá říct, že se věnuji fotografování, ale kdy mne to opravdu vzalo,“ vzpomíná Běhan.

Jak už bylo řečeno, spektrum Markových zájmů jako fotografa je široké. A netají, každé focení je pro něj nové a zajímavé. „Co je pro mne nejtěžší fotit? Každé odvětví fotografie pro mne je výzva, ale krásná a zajímavá. A co fotím nejraději? Těžko říct. Mne vlastně baví vše, jen asi nejvíce si odpočinu při focení krajiny. Taky se mi už několikrát stalo, že jsem nic nevyfotil, protože jsem se kochal a sledoval hry barev, teplo slunečních paprsků, šum vody nebo stromů,“ vyznává se vášnivý fotograf.

Rád fotí nejen rodnou Karvinou

Hrozně rád prý také fotí Karvinou a její okolí. „Karviná je nádherná, s nádherným okolím a to vše se snažím ve svých fotografiích ukázat, zachytit,“ říká vážně. Neskrývá také, že by se ve fotografickém řemesle rád posunoval.

„Chtěl bych zkusit vše. Líbí se mi fotografie ženských aktů. Líbí se mi to tajemno a hra se světlem. Silueta ženského těla, její křivky v protisvětle, to je opravdu něco moc krásného. Taky by mne lákalo a to docela dost, fotit nějaké velké koncerty, závody aut, motorek nebo kamionů. Je to adrenalin a opět nová výzva něco nového se naučit, vyzkoušet,“ říká.

Jako jednoho ze svých vzorů mezi fotografy vzpomene motoristického novináře a ostravského fotografa Martina Straku. „Martin dokáže vyfotit něco, čeho by si člověk ani nevšiml, prostě přehlédl, ale on udělá CVAK a má super fotku. Jeho oko bych chtěl mít,“ přiznává Marek Běhan.

Zdroj: Marek Běhan

Když zmiňuje svou práci ve Fotoklubu Karviná, je přesvědčen, že za dva roky nové historie udělali s kolegy hodně práce a dostali se tak do podvědomí lidí. Jak říká, je to hlavně díky tomu, že se tam vytvořila dobrá parta lidé, kteří táhnou za jeden provaz.

Pokud jde o výhled do nejbližší budoucnosti, pokud to situace dovolí, bude Fotoklub Karviná vystavovat v Regionální knihovně Karviná na Masarykově, ve slovenské Čadci a zúčastní se opět veliké akce REGIONFOTO 2021 pořádané Fotoklubem Havířov. „Samozřejmě budeme vystavovat i v naší provizorní galerii v Oáze, kde plánuji i já další svou výstavu. Vše je samozřejmě podmíněno vnějšími okolnostmi, které v letošním roce poznamenaly život nás všech.“ dodává Marek Běhan.