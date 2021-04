V dětství a mládí ji světem hudby provázela maminka, lásku ke klasické hudbě získala časem a to díky Gabriele Mikové Johnson, jedné z jejích svých prvních učitelek ze základní umělecké školy. „Gabriele vděčím za mnohé. Velmi mě těší, že jsme stále v kontaktu a stala se mým životním pěveckým rádcem,“ říká čtyřiadvacetiletá Nela.

Pochází z Horních Bludovic, ale z rodného hnízda „vylétla“ už v 15 letech, kdy vyrazila do Olomouce studovat konzervatoř. Po škole nabrala směr Praha, kde studovala tři roky na HAMU a nějaký čas pobývala za oceánem, kde brala hodiny zpěvu a poznávala krásy New Yorku.

Velké plány

„Na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze jsem ukončila bakalářské studium a rozhlížím se po dalších možnostech. Ve své operní kariéře jsem stále na začátku. Ráda bych se v blízké budoucnosti účastnila světoznámých mezinárodních soutěží a dostala se do programu pro mladé zpěváky v nějakém operním studiu. Tak uvidíme, kam mě osud zavane,“ říká pěvkyně.

Kvůli pandemii musí podobně jako jiní umělci hledat obživu mimo opěrní a divadelní pódia. Momentálně proto učí zpěv na Základní umělecké škole v Buštěhradu nedaleko Kladna a také v Praze na Základní umělecké škole MusicArt.

Jak ale dodává, ukončením školy se toho pro ni moc nemění. „Operní zpěv je studium na celý život, stále chodím na hodiny zpěvu. Tomuto oboru bych se rozhodně chtěla nadále věnovat a budu se snažit, aby mé kroky směřovaly do divadla,“ vysvětluje.

V její pěvecké kariéře nebyl vždy výhradně operní zpěv. V dobách, kdy se zpěvem začínala, se jako mnoho jiných účastnila nejrůznějších pěveckých soutěží.

„Jako dítě jsem soutěže milovala, rozhodně jsem byla soutěživý typ. Soutěže byly pro mě velmi důležité a motivovaly mě se zlepšovat. Na konzervatoři jsem toto nadšení neměla, ale teď se vrací. Před vypuknutím pandemie v roce 2019 jsem vyhrála Mezinárodní pěveckou soutěž Olomouc,“ říká Nela.

Jazz, big band, ale na prvním místě je opera

Ještě předtím než se definitivně rozhodla pro operní zpěv zpívala v jazzové kapele The Kouband, a poté s velkým a výborným Big bandem Iši Krejčího.

„Také jsem si zkusila vystupovat v zábavových kapelách, a to nebylo pro mě. Do muzikálu ani mainstreamu se zatím nehrnu, ale kdo ví… Prošla jsem si spoustu žánrů a jsem za to ráda, protože s klidným svědomím mohu říct, že nic mě neokouzlilo tak jako opera,“ líčí mladá pěvkyně.

Mluví-li o umělecké kariéře, trvá na tom, že základem všeho je talent, píle a motivace. „Musíte přesně vědět, proč to chcete dělat a obětovat tomu většinu svého času. V tomto oboru je obrovská konkurence a velkou roli zde hraje i štěstí, ale nikdo vám zadarmo nic nedá, tomu štěstí musíte chodit sám naproti. Na operního zpěváka jsou kladeny vysoké nároky, ať jde o vzhled, hlasový a herecký projev či znalost jazyků,“ vypočítává talentovaná pěvkyně, jejímž českým ženským pěveckým vzorem je Kateřina Kněžíková. Á propos, také ona pochází z Karvinska, vyrůstala v Dolní Lutyni.¨

Stejně jako řada jiných umělců upíná svoji pozornost na dobu, kdy bude opět možné veřejně vystupovat před diváky a posluchači.

„Doufám, že to bude brzy. Léto už mám zcela zaplněné, tak doufejme, že situace dovolí a budeme moct hrát a vystupovat. Letos by mě mohli diváci vidět například v roli Kuchtíka a První žínky v opeře Rusalka, kde vystoupím spolu s Danielem Hůlkou, Vladimírem Chmelem, Terezou Mátlovou a dalšími výbornými pěvci,“ zve na vystoupení mladá operní pěvkyně Nela Skarková.

VIZITKA

Operní zpěvačka Nela Skarková.Zdroj: archiv N. SkarkovéNela Skarková (24) pochází z Horních Bludovic. Je absolventkou Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a Akademie múzických umění v Praze. Účinkovala s vícero orchestry, například Symfonickým orchestrem Sokola Brno, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Působila v operním studiu HAMU a účinkuje s rozmanitými divadelními soubory. Od roku 2019 spolupracuje se soudobým skladatelem Robertem Mimrou na opeře Psí srdce, kde zpívá roli Ženy a Vjazemské.



V témže 2019 vyhrála Mezinárodní pěveckou soutěž Olomouc a byla oceněna titulem Laureát. Tento rok ji čeká role Kuchtíka a První žínky v opeře Rusalka od Antonína Dvořáka a také role Vespetty z opery Dove è amore è gelosia od Giuseppe Scarlattiho. Stále se ve zpěvu zdokonaluje, účastní se pěveckých kurzů světoznámých operních pěvců Adama Plachetky, Vladimíra Chmela, Kateřiny Kněžíkové a dalších. Na svůj rodný kraj nezanevřela a v budoucnu by ráda měla domov na Ostravsku.



Mezi její zájmy patří turistika a jízda na koni. „Když vyhledávám odpočinek, vyrážím na túru po Beskydech anebo trávím čas u koní. Kolem koní se pohybuji přes 10 let. Je potřeba mít i jinou zálibu než jen zpěv, dává to člověku větší nadhled,“ říká Nela.