Po roce provozu pak přišla nabídka zařídit si cukrárnu. Ovšem na místě trochu netypickém – na fotbalovém stadionu.

„Vlastně za to může pan primátor Wolf, který mi řekl, že tady je volný prostor. Já si ale jako první položila otázku: „Kavárna na stadionu? Není to je divné!?“ A nabídku jsem odmítla. Připadalo mi logičtější, že tu bude restaurace s pivem a jídlem, grilovaná kolena, tatarák a podobně. Pan Wolf mi přesto řekl, že kdybych si to rozmyslela, ať se ozvu. A když jsem skončila v Albertu, zavolala jsem mu… A když jsem to tady uviděla, neváhala jsem ani chvilku,“ říká držitelka třetího místa v anketě Podnikatel roku 2018 v Moravskoslezském kraji.

Její druhý podnik – Slivkafé – funguje na fotbalovém stadionu už rok, ve městě je vyhlášený a o zákazníky nemá nouzi. „Klientelu máme samozřejmě z Karviné a blízkého okolí, ale zastaví se tu i Poláci, kteří tady pracují a kolem nás jezdí domů. No a pak je tu i klientela fotbalová - fotbalisté, jejich rodiny, známí…,“ vyjmenovává podnikatelka, která zaměstnává šest lidí včetně cukrářky, se kterou se dělí o pečení, další holky vaří kávu, podávají nápoje, prodávají.