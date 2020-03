Před dvěma lety se na čas vrátil do Dětmarovic, aby se mohl starat o nemocnou maminku. Při jednom navíc zúročil svou lásku k hudbě, scenáristické dovednosti a začal psát muzikály. Přestože žil dlouhé roky v Praze, kontakt s domovem nikdy neztratil. "Před dvěma lety jsme na Silvestra seděli s kamarádem Karlem Valicou, a abychom jen nečuměli do „bedny“, vzpomněli jsme na staré roky a pustili si hudbu z muzikálu Stíny nad Temží, který jsme před léty napsali a hráli v 70. letech. Po půl roce, v létě 2018, jsme seděli s kamarády na zahradě u Jirky Zaremby, grilovali ryby a někdo řekl: „Zahrajte něco ze Stínů nad Temží“. Líbilo se to, a tak jsme se domluvili, že to zahrajeme veřejně ke 100 letům republiky.