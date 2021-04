/FOTOGALERIE/ Seznamte se. Už přes deset let je neodmyslitelnou součástí Opavského a hlučínského Deníku, pro čtenáře už za tu dobu nafotil nespočet všemožných akcí. Petr Widenka se fotografování věnuje už více než pětatřicet let.

Petr Widenka hrával fotbal, nyní propadl fotografování. Přehlídka jeho snímku | Foto: Deník/Petr Widenka

Svou lásku k focení objevil Petr už na vojně. „Seznámil jsem se s prací v temné komoře a focení se mi zalíbilo. Po vojně jsem pak ve focení pokračoval, začalo to rodinnými oslavami a poté se přidaly třeba i fotbalové zápasy,“ vypráví sympatický devětapadesátník. Zlomovým se ukázal být rok 1985. „To se mi dostala do rukou fotopuška Zenit s třístovkovým sklem a já jel fotit fotbalový halový turnaj do Vítkovic, kde hrála Sparta, Baník a další ligová mužstva. Tehdy jsem si uvědomil, že by sportovní fotografie mohly být mou parketou,“ pátrá Petr Widenka v paměti. „No a potom nastala éra digitální, díky čemuž mě to celé pohltilo ještě víc,“ usměje se ještě.