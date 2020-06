Od poloviny května je opět v práci, mezi svými zákaznicemi. Když si ale vzpomene na uplynulé dva měsíce, kdy nemohla kvůli koronavirové karanténě pracovat, chvílemi se jí dělá špatně.

„Už na to nechci ani myslet, bylo to šílené! Nejdříve jsem si říkala: Fajn, udělám si volno, uklidím si doma, budu se věnovat rodině. Šila jsem roušky a dokonce jsem se naučila péct chleba a rohlíky. Ovšem s každým dalším prodloužením jsem byla stále zoufalejší. Po Velikonocích, kdy jsem původně počítala, že už půjdu do práce a pomůžu zase svým klientům, jsem už plakala zoufalstvím, když vláda prodloužila stav,“ říká Jaroslava Trzaskaliková, karvinská pedikérka a členka České podiatrické společnosti.

Zdroj: archiv Jaroslavy Trzaskalikové: