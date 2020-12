K jeho obrovské zálibě se postupně přidávaly další koníčky. Kromě fotoateliéru začal provozovat prodejnu s mysliveckými a loveckými potřebami, a před více než 10 lety se jeho zájmy začaly ubírat zcela jiným, na fotografa neobvyklým směrem. Začal se věnovat sanaci vlhkého zdiva s cílem jeho nejefektivnějšího vysoušení, což vyjadřuje i nápis na jeho dodávce: „A je sucho“.

Na počátku byla pomoc mamince

K těmto činnostem se dostal zcela náhodou.

„Zdi maminčina domku byly již delší dobu poměrně mokré a nutně potřebovaly sanaci a zároveň renovaci. Oslovil jsem několik firem, každá nabízela jiné řešení problému a taktéž i jinou cenu. To vzbudilo moji zvědavost. Zprvu jsem sháněl informace po internetu, avšak postupem času mne tato problematika začala natolik fascinovat, že jsem se rozhodl v této oblasti dovzdělat. Absolvoval jsem různé odborné kurzy, mimo jiné v Praze, Brně i polské Vratislavi a získal potřebné certifikáty. Před šesti lety jsem navíc získal certifikát a členství v mezinárodní vědecké organizaci WTA se sídlem v Mnichově, která se specializuje na renovaci památkově chráněných objektů,“ říká Wojoczek.

Zakázek je stále dost

Práce spojená s vysoušením objektů jej stále více přitahovala a postupně zcela pohltila.

S vlhkými zdmi a sklepy domů se setkáváme často, staré domy vesměs nemají žádnou anebo velmi špatnou izolaci. Stává se, že po určité době izolace domu přestává plnit svoji úlohu, voda se dostává do stěn, začíná se objevovat plíseň. Pro majitele domu je to pořádný oříšek k rozlousknutí, ale řešení by mělo být vloženo do rukou odborníka, který jej ušije přímo na míru.

„Nejdůležitější je totiž zjištění příčiny vlhkosti zdiva, kde a jak ke kondenzaci vody dochází. Teprve pak lze navrhnout nejpřijatelnější a účinnou metodu vysoušení. Při výběru nejvhodnější technologie sanace se rozhodujeme podle naměřených výsledků. Dnes máme k dispozici měřící přístroje pro stanovení stupně vlhkosti, což nám usnadňuje práci při vysoušení objektu. A metod je celá řada. Populárním řešením pro všechny typy staveb je chemická injektáž, což představuje vyvrtání děr do zdiva, do nichž se následně vpraví chemický přípravek, který vytvoří zábranu s vodoodpudivým účinkem proti dalšímu průniku vody do stěn. Používáme materiály a technologie renomovaných evropských firem. K dalším technologiím patří podřezání zdiva anebo odkopání obvodového zdiva a uložení drenáže,“ vysvětluje Petr Wojoczek.

Za více než deset let spolu se svými spolupracovníky zbavili vlhkosti už stovky budov, nejčastěji rodinných domků, ale také pracovali na školách, vysoušení kostela, muzea a podobně.

„Je to práce, která mne těší. Pomáhám lidem vyřešit dlouhodobý problém a oni vědí, že konečně je v jejich domě sucho a jsou šťastní. To je pro mne největší satisfakce,“ konstatuje Petr Wojoczek.

Autor: Emilie Świdrová