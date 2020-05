S tím, že fotbalové rozhodčí nemá nikdo rád, se sžil. „Lidé na nás nadávají, ale ať si to sami někdy zkusí. Bez rozhodčích by se fotbal hrát nedal,“ konstatuje mladý arbitr a přidává jednu myšlenku pro amatérské soutěže na okrese: „Pokud by dostal hráč červenou kartu za kritiku rozhodčích a stopku na dva až tři zápasy, měl by možnost si trest odpracovat tím, že dostal do zápůjčky rozhodcovský dres, byl krátce proškolen a šel pískat zápas, trest by se mu tak zrušil.“