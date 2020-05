Masérskou školu si udělal v tehdejším Gottwaldově, deset let pak masíroval házenkáře, od roku 1980 až do roku 1990, se kterými zažil zajímavé příhody. „Jednou jsme jeli do Sýrie na turnaj mistrů. Místo Dukly, které se tam kvůli izraelsko-syrskému konfliktu nechtělo. Zatímco benzínová pumpa v Turecku byla každých deset kilometrů, v Sýrii zhruba každých sto kilometrů. Borec na pumpě chtěl po nás valuty, naštěstí jsme je měli, ale mohli jsme si pak natankovat, kolik jsme potřebovali,“ kroutil hlavou Vítkovský. Na samotném turnaji, kde startovali i házenkáři Izraele, stáli v každé páté řadě i za brankami vojáci se samopalem. „Báli se, aby někdo na Izrael nezaútočil. Nebyla to sranda, izraelské ozbrojené síly v té době posbíraly protiraketové střely z ruské základny. Mysleli jsme, že vypukne nová válka,“ vybavuje si konec osmdesátých let Vítkovský.

Zdroj: Deník