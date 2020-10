Když Baník ČSA skončil, začal se angažovat u basketbalu právě v Sokole. A když ukončil hráčskou kariéru, tak i jako trenér a manažer. „Těší mě, že basket lidé ve městě registrují. Snažil jsem se do klubu přenést to, co jsem se naučil v UP Olomouc a dá se říct, že jsme se v mužích v jistém období dostali na republikovou špičku,“ připomněl Hamrus dva tituly mistrů v kategorii do 20 let. Úspěšná je i mládež, která se několikrát účastnila baráže o extraligu v kategoriích U16, U18 a U19 a v těchto kategoriích (plus U17) rovněž hrávala pravidelně ligové soutěže.

Připomenul také, že basketbal je globální sport, provozuje jej 213 světových federací a z kolektivních sportů v Česku je v posledních letech jednoznačně nejúspěšnější. „Je to i díky tomu, že třeba Tomáš Satoranský hraje v NBA a Nymburk zase úspěšně v Lize mistrů. Jsou to příklady pro mladé. Navíc do republiky proudí i hráči ze zahraničí, ale přitom mladí čeští hráči se zlepšují a tvoří národní týmy v mužích i mládežnických výběrech, které jsou pak konkurenceschopnější,“ vypráví Hamrus.

Mimochodem, bývalý žák jeho školy Dalibor Vlk, hrající momentálně v USK Praha, je aktuálně v reprezentaci ČR U18 a U20, hrál na mistrovství Evropy a má už i zahraniční nabídky.

Čímž se dostáváme k tématu Roman Hamrus a škola. „Ředitelem na ZŠ Majakovského jsem od roku 2005, předtím jsem učil na soukromé obchodní akademii, a to matiku a sportovky,“ usmívá se absolvent managementu pro ředitele škol na Univerzitě Karlově v Praze.

Zdroj: archiv