Ptáte-li se, kdo si kupuje kola, která pohání baterie, odpověď není jednoznačná. „Zpočátku jsme prodávali nejvíce městských kol, a také trekových, takže věková struktura zákazníků byla 65 let plus. Postupem času se ale věk zákazníků snižoval a v posledních letech se trend obrací, už si elektrokola nekupují jen důchodci. Řada lidí chce horská elektrokola a ta už něco stojí. Ale to je trend i ve světě. Také proto už připravujeme bohatou nabídku na příští sezonu, budeme mít sedm typů horských elektrokol,“ prozradil Glac.

Jen pro představu, průměrná cena bicyklů Lovelec, je okolo 30 až 35 tisíc korun. Nejlevnější kola stojí asi 22, nejdražší k 60 tisícům.

Zdroj: Archiv Stanislava Glace