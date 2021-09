V městské části čítající necelých čtyřista obyvatel, odkud je to navíc do nejbližšího města několik kilometrů, je fotbal ta nejoblíbenější zábava. Pokud nepočítáme hasiče, nebo myslivce.

„Jo, návštěvnost máme slušnou. Samozřejmě chodí místní, ale i hodně lidí z Karviné nebo Těšína, bývalí obyvatelé Louk. A taky Poláci na kolech občas přijedou,“ říká sekretář klubu Eduard Muryc.

V klubu působí od roku 2010 a jeho život je už mnoho let spojený s fotbalem. V prvoligovém týmu MFK Karviná totiž pracuje jako kustod.

Jediný z malých klubů, který přežil

Tým hrající okresní přebor je ale jeho srdcovka. „My se tu fotbalem bavíme. Kluci kopou okres, ale celkem dobře, každý rok skoční nejhůř do pátého místa. Na postup bychom asi měli, ale nemá smysl se hnát někam výš, když nemáte peníze. Jsme samozřejmě amatéři, kluci hrají doslova za párek a pivo,“ říká Eduard Muryc.

Jediný menší fotbalový klub v Karviné, který přežil po roce 1989, hospodaří s tím, co dostane od města. „To je asi 50 tisíc,“ říká Muryc. V minulých letech jim radnice nechala vylepšit klubovnu, od karvinského týmu zase dostávají už nepotřebný materiál, míče a podobně.

Největší část příjmů má klubová pokladna z bufetu. Mezi fotbalovými příznivci v Karviné se traduje, že v Loukách dělají nejlepší grilované klobásy v širokém okolí.

„Jo, říká se to,“ přitaká s úsměvem Muryc. Na čepu mají Radegast. „Pivovar nás sponzoruje, ale to s nimi těžké. Ale teď nám dali slevu na pivo, co od nich odebíráme,“ říká sekretář TJ Lokomotiva Louky. Většina hráčů louckého týmu je z Karviné. Mládež nemají. „Předloni jsme omlazovali kádr. Postahovali jsme i nějaké mladé kluby z Těšína a máme tu i futsalisty,“ říká Muryc.

Trénují dvakrát týdně, o víkendu se hraje zápas. „I proto máme hřiště ve slušném stavu, protože nemáme mládež, takže se na něm tolik nehraje a trávník se neničí. I proto u nás občas trénují karvinští dorostenci nebo devatenáctka, kteří si to tady oblíbili,“ dodává Muryc.

Bude lávka přes řeku?

Areál u fotbalového hřiště by se do budoucna mohl stát ještě atraktivnějším místem. Dnes tudy pouze prochází cyklostezka do Chotěbuzi, je tu odpočívka. V budoucnu by ale přes řeku měla vést lávka, která spojí Louky a polskou obcí Pogwizdów. To by znamenalo věší průjezd cyklistů a také návštěvníků fotbalových zápasů. I proto tady město plánovalo postavit malé sportoviště pro děti. Jenže to bylo byla součástí stavby nové hasičárny, která se ale zatím nestaví. „Tak uvidíme, jak to bude s tou lávkou. Jsem zvědavý, jestli fakt bude,“ dodává sekretář fotbalového klubu v Loukách.