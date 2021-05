Když se Silvie vrátila zpoza kanálu La Manche, otevřela si se sestrou restauraci U Zvonu. Jenže tento společný podnik „nedopadl“ a tak když přišla nabídka pronajmout si vlastní restauraci, neváhala ani minutu. Převzala dokonce název a tak motorest, který v Rychvaldu a okolí všichni znali jako O.K.Mžik, dnes už více než dva roky nese název U Sester.

„Než nás kvůli covidu zavřeli, měli jsme tu narváno. Nabídli jsme lidem program, konala se tu různá vystoupení, vystupovala u nás třeba skupina Divoké kočky. Jsme klasická hospoda, kde je to přes týden o pivu a nějaké té pizze a o víkendu svatby, narozeniny a oslavy všeho druhu. Loni jsme měli od května až do prosince všechny soboty zabrané,“ říká Silvie Brodová.

Covid necovid, je třeba se přizpůsobit

To bylo do doby, než přišel covid. Brodovi brzy pochopili, že s otvíračkou od tří odpoledne nemají šanci a tak začali vařit polední menu.„Dokonce jsme přibrali kuchařku. Ona vaří meníčka, někdy i 80 denně, a pak nastupujeme my. Manžel dělá pizzu, já hamburgery. Tohle hodně frčí,“ říká Silvie Brodová.

Jak připomíná její manžel Martin, s hamburgery si docela vyhrají. Pečou si vlastní bulky a dokonce si nechali vyrobit pečeť s logem podniku, jehož otisk do hotového burgeru před podáváním vyrazí. Značku je, holt, třeba propagovat.

Koronavirová krize a s tím spojené potíže je naučily přizpůsobovat se aktuální situaci a potřebám rychleji, než si kdy dovedli představit. „Nemohli jsme čekat, jestli někdo zavolá. Museli jsme jít zákazníkům naproti,“ říká Silvie.

Začali tedy vařit jídlo pro polední strávníky a objednávky rozváželi. Objednávky do firem, na úřad, na nedaleké sídliště vozí důchodcům a dalším do nedalekého SeniorParku. A protože s jejich službami byli místní spokojeni, přišla nabídka provozovat jídelnu v domě s pečovatelskou službou. A navíc tam, k radosti klientů domova i lidí z okolí, otevřeli malou večerku.

„Vařit tam začneme, až to situace umožní. Polední menu se bude vařit v jídelně domově, odpolední jídelníček U Sester zůstane,“ říká Silvie Brodová.

Teď restaurace, v budocnu možná školka

Jak říká, provozem restaurace si splnila sen, ale jeden ještě má. Co to asi bude, vás napadne okamžitě při příchodu do předsálí lokálu, kde to vypadá jako ve školce. Ne jen koberec s dětskými motivy a dětský koutek, ale stěny zdobené obrázky a spoustou jiných dětských motivů. „Chtěla bych si otevřít školku,“ usmívá se spolumajitelka restaurace, jinak matka čtyř dcer a jednoho chlapce.

Právě ten tráví s rodiči celé dny v jejich práci, ovšem kromě vrstevníků to tady má zařízené jako v opravdové školce. Je to prý atraktivní také pro hosty restaurace, kterými jsou často právě maminky s malými dětmi.¨Že paní Silvie ohledně školky nemluví do větru, dokládá tvrzením, že už má zjištěné, co všechno to obnáší a co je proto třeba udělat. Tak že by třeba od podzimu…?

Společně s pracovním koloběhem, jaký při provozování restaurace, nota bene, když v ní člověk sám pracuje, je to na ženu docela náklad. Ale ona ho zvládá s přehledem. Spolehnout se může na manžela a dospělé či dospívající děti, které pomáhají za barem či v kuchyni. „Ano, jsme rodinný podnik,“ potvrzuje kuchařka, provozní i servírka v jedné osobě.