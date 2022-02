Dálnice se zastavila, sociální sítě vybuchly: Děvucha Ledecká sfičela jak cyp

„Vzpomínám si, že jsem EYOWF fotil v době, kdy jsem pracoval v Deníku a měl jsem připravený rozpis sportů, které jsem v kraji chtěl objezdit. Bylo toho hodně a dalo to zabrat, ale zajímal mě paralelní obří slalom na snowboardu. To jsem nikdy předtím nefotil, tak to bylo lákavé. A samozřejmě se mluvilo o tom, že startuje Ester Ledecká, svým způsobem velká naděje tohoto sportu,“ zavzpomínal Bergman.

V roce 2011 jsem fotil první vítězství Ester Ledecké na větší akci v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Na EYOWF vyhrála v Rejdicích, o dva roky později dvojnásobná juniorská mistryně světa. #STR pic.twitter.com/iQpXiM0JRO — Martin Bergman (@MBergman87) February 8, 2022

Závod dopadl přesně tak jako spousta dalších po něm… „Nakonec to Ester potvrdila vítězstvím, co si pamatuji, tak taky vcelku jednoznačným. Těch sportovců na EYOWF 2011 v Liberci, co zazářili a pak se prosadili i dál, bylo víc. Namátkou z biatlonu Jessica Jislová, Adam Václavík, Lucka Charvátová tehdy ještě v běhu, Petra Nováková a plno dalších,“ zdůraznil.

Ledecká tehdy v Rejdicích ve finále porazila Tanju Bruggerovou. Potkávaly se i později, třeba v roce 2013 na juniorském šampionátu v Turecku. Výsledek byl stejný… Rakušanka nakonec (radši?) ukončila kariéru.

Když se jedenáct let staré fotky české olympijské vítězky tehdy objevily v Deníku, netrvalo to dlouho a Bergmanovi se ozval Janek Ledecký, otec Ester. „Bylo to pár hodin po závodě, kdy bylo vše zveřejněné a galerie ze závodu visela na webu. Najednou mi zazvonil telefon, cizí číslo, tak to zvednu a volal mi táta Ester Janek Ledecký. Líbily se mu fotky ze závodu, tak mě poprosil, jestli by je mohl použít na prezentaci Ester… A o dva roky později z ní byla dvojnásobná mistryně světa mezi juniory,“ usmál se.

„Jsou to hezké vzpomínky na něco, co jsem dělal dřív a při každém úspěchu Ester si na Rejdice vzpomenu. Tam to všechno začalo a mám radost, že jsem u toho byl a hlavně, že se to stalo v našem kraji,“ má jasno.

A co Bergman říká na další zlatou olympijskou medaili pro českou krásku? „Je super, že zase vyhrála a zařadila se po bok dalších českých olympijských legend. A třeba se podaří sbírku zlatých medailí ještě rozšířit,“ dodal na závěr.