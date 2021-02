Výhodou je, že veškerou slevovou nabídku si můžete prohlédnout z pohodlí vašeho domova a poté si objednat vše on-line nebo můžete zvolit klasickou variantu nákupu v kamenných obchodech. Poradíme vám, jak na to.

V rámci akce Nákupní týden s Deníkem, který se uskuteční od pondělí 15. do neděle 21. března si naši partneři pro vás připravili sortiment, který vám zaručí jak spokojenost, tak i kvalitní zboží.

„Slevy se vztahují na sortiment značky HUSKY zaměřený na vybavení, sportovní oblečení a doplňky (např. bundy, kalhoty, trička, stany, spací pytle, karimatky, batohy, tašky, kempingové deky, trekingové hole, čelovky). Stačí si vybrat,“ láká zájemce Jiří Kameník ze společnosti HUSKY CZ s.r.o., která nabízí slevu na nové i akční zboží.

Současným trendem ve světě obuvi je exkluzivní zboží, zákazníci však stále kupují i klasiku. Obojí si můžete výhodně pořídit u Footshopu.

„V nabídce jsou nejpopulárnější značky jako Nike, adidas, Vans, Reebok, ale i prémiové módní značky Rick Owens, Raf Simons, CDG, Yeezy a další. Hrdě plníme nabídku také kolekcemi nejvyšších produktových sérií jako Vans Vault,“ vyjmenovává za společnost Footshop Dominika Malovecká.

Stejně jako u bot mají lidé zájem také o kvalitní a pohodlné oblečení.

„Rádi bychom nabídli slevu na celou novou jarní kolekci švédské značky Cellbes. Překvapí příjemnými materiály, kvalitními střihy, nejnovějšími trendy a perfektně kombinovatelnými kousky pro běžné nošení,“ popisuje za Cellbes Irena Víšková s tím, že v současné době se stále více zákazníků zaměřuje na udržitelnou módu. Skandinávskou jednoduchost a eleganci pak najdou zájemci v druhé části sortimentu a tou je bytový textil a designové doplňky.

Oblečení a doplňky můžete vybírat také z C&A evropského e-shopu.

„V březnu již budou k dispozici nové jarní kolekce pro ženy, muže, děti a miminka. Navíc můžete vybírat například z XL kolekce, mateřské módy i trendy kolekce,“ vysvětluje Hana Mayerova a dodává, že současná situace velmi přeje domácímu oblečení, žádaným sortimentem jsou legíny a tepláky.

A co si čtenáři Deníku mohou vybrat z módního ráje Different.cz?

„Nabízíme ty nejkrásnější kousky světových značek, které vás zahřejí jak na těle, tak na srdci. Podívejte se třeba na nové kolekce španělské značky Desigual nebo oblíbené klasiky Calvin Klein a Tommy Hilfiger,“ říká za společnost Radek Vandra.

Pokud jste vášniví kuchaři nebo potřebujete nový kuchyňský spotřebič, určitě využijete slevové nabídky od Home&Cook.

„Uvádíme široké portfolio malých domácích spotřebičů jako jsou například kávovary, mixéry, kontaktní grily či fritézy. Lze si vybrat i z dalších populárních a praktických kategorií jako jsou žehličky Tefal nebo vysavače Rowenta. Navíc máme na e-shopu i sekci nádobí Tefal, kterou neustále rozšiřujeme,“ vyjmenovává Ladislav Žižka.

Momentálně zákazníci z tohoto sortimentu preferují produkty, které svým majitelům usnadní práci a ušetří čas. Příkladem jsou robotické vysavače s funkcí vysávání a vytírání zároveň či multifunkční tlakové hrnce.

Nakupujte on-line, ušetříte čas

Světem nakupování hýbe mnoho dalších trendů, tím zásadním je však nakupování on-line.

„Kvůli pandemii se situace změnila a lidé nakupují v e-shopech. Má to několik nesporných výhod: především je zboží dostupné nepřetržitě, takže si jej zákazník může kdykoliv prohlédnout. Důležité je také obrovské množství sortimentu, z něhož si lidé mohou vybrat. V kamenné prodejně, která je například otevřená od devíti do sedmi, by se k němu nedostali,“ vysvětluje Jiří Kameník ze společnosti HUSKY CZ s.r.o.

Lidé, kteří nakupují on-line, si pochvalují především pohodlí. Kvůli pár kouskům oblečení nemusejí opouštět svůj byt. „Navíc je doma dost času všechno si promyslet a pěkně zkombinovat,“ dodává Irena Víšková z Cellbes.

Pozor na správnou velikost

Přestože má nakupování na internetu řadu výhod, mohou být někteří zákazníci nespokojeni.

„Jedinou nevýhodou je fakt, že se nemůžete na zboží předem fyzicky podívat. To mají všechny internetové obchody společné,“ doplňuje Ladislav Žižka z Home&Cook.

Proto doporučuje, aby se lidé přišli na zboží podívat do kamenné prodejny, pokud to situace umožní.

„Poté si jej mohou v klidu objednat na internetu a nechat dovézt až domů,“ doplnil.

V případě oblečení a obuvi zde platí pravidlo: dvakrát změř, jednou objednávej. Naštěstí tabulky rozměrů bývají ne e-shopech vždy uvedeny.

Riziko nespokojenosti z nákupu sníží také dodržování zásad bezpečného nakupování on-line mezi které patří platba kartou, dvojí ověření platební transakce nebo porovnání cen podobného produktu v jiných e-shopech.

Zásadní pak je, vždy si ověřit, zda firma opravdu existuje. Minimálně se podívat na to, jestli má v kontaktech uvedenou adresu, e-mail a telefonní číslo.

Je třeba mít se na pozoru také před falešnými webovými stránkami. Na ty vás upozorní například špatně fungující grafika nebo chyby v popisech produktů či příliš nízká cena.

Ve většině případů je tak nakupování na e-shopech bezpečné.

„Naštěstí jsou dávno pryč doby, kdy v balících chodily zákazníkům cihly. Dnešní zabezpečení e-shopů je na vysoké úrovni a lidé se tak nemusí bát ani platby kartou,“ vysvětlil Radek Vandra z Different.cz.

Ochranu vůči podvodným praktikám pak tvoří sami zákazníci.

„Mají možnost daného prodejce ohodnotit recenzí na veřejných portálech, kde si je může kdokoliv přečíst,“ dodává.

Dominika Malovecká upozorňuje, že samozřejmostí by mělo být, aby e-shop používal ověřené platební brány nebo nabízel možnost vrátit peníze za nezdařenou objednávku.

Lidé nemusejí mít strach, že by se prostřednictvím zásilky z e-shopu mohli nakazit koronavirem.

„V našich skladech a distribučních centrech dodržujeme všechna bezpečnostní a hygienická pravidla a také při předávání zásilek není třeba podepisovat žádné doklady, aby se zamezilo přímému kontaktu,“ ujišťuje Hana Mayerová z C&A evropského e-shopu.

Nákupní týden s Deníkem se blíží



Již od pondělí 15. do neděle 21. března 2021 začíná Nákupní týden s Deníkem.



Pro čtenáře Deníku si partneři nachystali širokou slevovou nabídku. Stačí jen, když si v pátek 12. března koupíte váš regionální Deník, kde najdete nabídku slev a kartu.



Ve stejný den bude nabídka dostupná také na webu nakupy.denik.cz. Slevový kód můžete uplatnit ve vybraných e-shopech, slevovou kartu pak v kamenných obchodech.



Výhodou je, že slevy můžete využít opakovaně, stejnou prodejnu či e-shop lze tedy navštívit i několikrát po sobě. Týká se to prodejen v celé republice. Slevová karta je přenosná, využije ji tak například vaše rodina či přátelé.