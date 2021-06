/FOTOGALERIE/ Vítězství na Velkou Británii bylo naší povinností. Soupeři český tým nedovolil téměř nic. Hráli jsme uvolněně a v klidu dokráčeli k jasné výhře

Hokejový trenér Alois Hadamczik při fotografování pro Deník, 1. září 2020 v Kravařích. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Klíčem k lepším zítřkům byl velký obrat v duelu se Švédskem. Tým ukázal jak ohromnou vůli má. Věřím, že do vítězného konce dotáhneme zápasy s Dánskem i Slovenskem. Před šampionátem jsem hovořil o tom, že tento tým má na medaili. Zatím si stále stojím. Po vítězství, byť v prodloužení na Běloruskem spadl z hráčů obrovský balvan ze srdce. Proti Švédsku jsme byli lepším týmem. Za stavu 0:2 jsme se nepoložili. Po povinném vítězství nad Brity, nás čekají Dánové. Mají sice malou základnu, ale řada jejich hráčů hraje ve Švédsku. Z letošního mužstva tuším deset, a to je velké plus. Jsou to všechno výborní bruslaři. Nicméně i toto střetnutí zvládneme. Stejně jako následující utkání se Slovenskem. Je vidět, že kluci táhnou za jeden provaz a mohou jít hodně daleko.