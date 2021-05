„I když v posledním zápase proti Bělorusku byly dvě třetiny dobré, tu třetí jsme už nevydrželi a zbytečně přišli o bod. Zatím výkon není takový, jaký by podle hráčů, které máme, měl na mistrovství světa být,“ myslí si někdejší kouč národních týmů Česka a Slovenska.

Zopakoval nedomyšlení okolo sehraného útoku Michaela Špačka, Radana Lence a Matěje Stránského, z něhož v úvodním utkání proti Rusku nastoupil jen prvně jmenovaný.

„Lenc hrál celou sezonu velmi dobře, ale tady to odnesl. Jako nováček na šampionátu se s tím nesrovnal. Dostal šanci druhý den proti Švýcarsku, možná mu to ale běhalo v hlavě víc, než mělo, a teď už místo v sestavě nemá,“ podotýká Vladimír Vůjtek, který naopak ocenil rozbití původní první formace (Vrána, Kovář, Kubalík).

„Myslím, že to prospělo. Přece jen oni spolu nikdy nehráli, sešli se až pár dní před mistrovstvím a po dvou třech trénincích šli do zápasu. Může to být změna k lepšímu, ale to soudíme po jednom utkání,“ připomíná Vůjtek.

V bráně nadále věří Šimonu Hrubcovi. Zdá se, že s Běloruskem se opět naladil na formu, díky níž vyhrál Gagarinův pohár. „Omsku ten titul udělal, chytal velmi dobře. Teď doplatil na dnešní brankářský styl. Inkasuje do horní části branky, protože při každé střele jde do pokleku a vrch nechává volný,“ všímá si Vůjtek.

„Možná, že ti hráči to už znají, vědí o tom, protože jak říkám, gól na 3:4 s Rusy, vyrovnání na 2:2 s Běloruskem a proti Švýcarům tři branky, všechny padly takto. Prostě mu to hodili do víka přes rameno,“ pokračuje Vladimír Vůjtek.

„Je to styl, kterým se dnes chytá, většinou to vychází, ale teď narazil na soupeře, kteří toho využili. Každopádně si myslím, že je správnou jedničkou, výkony z KHL ho k tomu předurčují,“ dodává Vůjtek.

VÝHRA ŠVÉDŮ STRAŠÍ

Ve čtvrtek čeká Čechy Švédsko, které zatím jen překvapuje. Nejprve dvakrát padlo s outsidery Dánskem a Běloruskem, aby v úterý rozstřílelo Švýcary 7:0. „Ten výsledek straší,“ přiznává Vůjtek.

„Švýcarsko hrálo do té doby velmi dobře a nikdo by nečekal, že to takhle skončí. Celkově ten turnaj je zvláštní, nečekaných výsledků je strašně moc, těžko se to tipuje, což souvisí především s kvalitou favoritů, kteří nepřijeli v silných složeních. Rozdíly mezi velmocemi a takzvanými outsidery se smazávají a žádný duel nebude lehký,“ míní Vůjtek.

„Pokud jde ale o nás, tak si myslím, že posledním zápasem jsme se dostali na správnou cestu, a když se sestava ustálí, mohli bychom se Švédy něco uhrát a získat klid do dalšího průběhu. Na čtvrtfinále ale nejméně jedenáct dvanáct bodů budeme potřebovat,“ soudí.

V play-off už jsou podle něj Slováci, kteří by si vyřazovací část zahráli poprvé po osmi letech. Naproti tomu velký problém má Kanada. „Já myslím, že ta už nepostoupí. Není to z její strany nic moca týmy kolem hrají velmi dobře. Třeba Lotyši. Pokud jde o Slovensko, to by tam neprošlo už jen špatnou shodou okolností. Hrají skvěle, jsou to mladí kluci, z nichž čiší jistota, suverenita, výborní brankáři. Přeji jim to,“ uzavírá Vladimír Vůjtek.