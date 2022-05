Duel s výborně připravenými Seveřany lze totiž vnímat i jako jakousi instruktáž, jak by Češi na turnaji neměli hrát. Z toho, co je zdobilov posledních dvou přípravných turnajích (pečlivá obrana, disciplína, pohyb, dobře zvládnuté přesilovkyi oslabení, kvalitní gólmani), totiž v neděli nezůstal kámen na kameni.

Výsledek 3:5 to výstižně ilustruje. „Nehráli jsme to, co jsme si naplánovali,“ lakonicky konstatoval trenér Kari Jalonen. Nahněvala ho hlavně častá vyloučení a pasivita v úvodní fázi zápasu. „Nemůžeme se takhle oslabovat, to je jisté,“ mračil se finský kouč. První ostrý test jeho svěřenců (duel s Velkou Británií totiž při vší úctě k soupeři nelze označit za náročnou prověrku) tedy příliš nevyšel.

Přijdou změny

„Nepředváděli jsme dobrý hokej,“ kál se Tomáš Hertl. Právě útočník San Jose by měl v Tampere patřit k tahounům české družiny, zatím se ale na ledě spíš hledá. To platí i o detroitském ostrostřelci Jakubu Vránovi – na jejich formaci se zatím valí jen kritika.

„I já od nás čekám víc. Nemůžeme to nechávat jen na Krejčího lajně,“ uznal sebekriticky Hertl. Výkony tria Krejčí, Červenka, Blümel i v neděli vyčnívaly. V negativní smyslu pak poutal pozornost brankář Karel Vejmelka, jemuž se zápas vůbec nevyvedl.

Jalonen tak před polovinou zápasu sáhl ke střídání gólmanů a bude zajímavé sledovat, jak se bude boj o místo v brankovišti vyvíjet v dalším průběhu šampionátu. Změny se očekávají rovněž ve složení útočných formací. „Musíme si to vyhodnotit a změnit chemii jednotlivých útoků,“ prozradil reprezentační trenér.

Úterní utkání s Rakouskem by mohlo zafungovat jako užitečný test případných změn v sestavě, protože už brzy přijdou další náročné výzvy – hlavně v závěru bojů v základní skupině čeká na Čechy dvojboj s výběry USA a domácího Finska.

Diskutovat lze i o tom, zda harmonický průběh přípravy národní tým trochu neukolébal. Jisté je, že soupeři se dokázali na Jalonenovy strategické záměry dobře nachystat. Švédové zvládli i psychologický boj: před nedělním duelem tak dlouho mluvili o tom, že nejsou v plné síle a z Česka jde strach, až tomu možná někteří hráči v červeném uvěřili.

„Myslím, že v dalším zápase budou nějaké změny,“ řekl obránce Radim Šimek, který zároveň připomněl viditelně zlepšený výkon mužstva ve třetí třetině proti Švédům. „To už jsme byli v pohybu, hráli jsme kompaktně. Bohužel jsme s tím začali pozdě,“ litoval Šimek.

Zatím není důvod k panice. Další facka už by ale byla pro české naděje hodně nepříjemná.