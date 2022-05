Kdo pro čtvrtfinále? Je to zamíchané. Hlavně se musíme dobře naladit, ví Krejčí

/FOTO/ Bez nervů a tlaku půjdou čeští hokejisté do dnešní večerní bitvy s Finskem (19:20). Postup do čtvrtfinále je už zajištěný, přesto mají reprezentanti o motivaci postaráno. Ve hře je boj o co nejlepší výchozí pozici pro play-off.

Trenér Kari Jalonen udává pokyny na české střídačce největším lídrům českého týmu. | Foto: ČTK