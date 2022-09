Ta přes veškerou bídu na celostátní úrovni zabodovala jako tradičně v Bohumíně i Karviné. Dokonce posílila, stejně jako hnutí ANO v Havířově a Karviné. ANO sice vyhrálo také v Českém Těšíně, ale jen „o prsa“ před dosud opozičním sdružením, které možná trochu překvapivě získalo stejně jako vítěz sedm mandátů. Jediná změna se tedy očekává v Orlové, kde bere výhru ANO, které zřejmě bude chtít starostu.

Co ale asi překvapilo mnohé, je poměrně velký zisk SPD, které třeba právě v Orlové získalo přes 17 procent hlasů a šest mandátů. A rozhodně to není jediné město, kde SPD na Karvinsku posílilo. Budiž to důkazem, že známé tvrzení, že komunální politika je o lidech, v tomto případě tak úplně neplatí. Čerstvé výsledky SPD jsou samozřejmě také o lidech, ale ještě více důsledek vlivu populistických exhibicí celostátních lídrů.