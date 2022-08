Představa dědečka sedícího na zápraží domu s fajfkou v ruce rozdávajíc životní moudra vnoučatům a laskavé usměvavé babičky vytahující buchty z pece brala s každým dalším mítinkem za své.

„Zku..ná p..čo,“ linulo se třeba z úst babiček a dědečků hájících „svého“ Babiše. A jeho odpůrci nezůstávali se slovníkem pozadu.

Babiš tour v MS kraji: napadení chlapce, srnčí guláš za 10 a "fotbal" v Ostravě

Osmadvacetiletou Kristýnu Horynovou, kandidátku lidovců do komunálních voleb, v podstatě do pondělního mítinku v Kopřivnici nikdo neznal. Dokud ovšem nezačala nevybíravě s malým dítětem na ramenou křičet na Andreje Babiše. Měla smůlu a její běsnění zachytilo zveřejněné video.

Jaký obrázek si asi udělá potomek, který vidí svou maminku, jak zničehonic ječí po pánovi, který by mohl být jeho dědečkem? Chudák děcko. Tedy snad si naštěstí nebude z akce díky svému věku nic pamatovat, pokud ovšem maminka občas podobným způsobem nepucuje doma tatínka… Mám vnuka zhruba stejně starého a nevím proč, ale vůbec by mě za jeho přítomnosti (i nepřítomnosti) nic k podobnému výlevu nedohnalo. No, vlastně vím proč. Stačí mít něco, čím mladá kandidátka evidentně nedisponuje.

VIDEO: Babiš tour v MS kraji. „Lháři, estébáku,“ křičela žena do tváře šéfa ANO

Dětem vůbec by měl být na podobné politické akce vstup zakázán. Příliš brzo na vlastní oči totiž ztrácejí iluze o starší generaci, která by je měla vychovávat spíše k tomu, být dobrým a ohleduplným člověkem. A jít příkladem. Jakoby měli mladí málo žumpy, která na ně skáče z internetu.