Úkolem organizátorů je zajistit lidem bezpečí, dostatečnou kapacitu při odbavení a občerstvení a efektivní komunikaci. Úkolem novinářů je ptát se, jak je tak fatální selhání organizace v dnešní době vůbec možné a kdo za ni nese odpovědnost. A úkolem občanů Havířova je v tomto případě volání po změně. Přece se nemůžeme spokojit s tím, že když to takto funguje dlouhé roky, tak to nějak přetrpíme.

Nikdo nekontroloval bezinfekčnost návštěvníků. Jak je to vůbec možné, bude muset vyřešit Krajská hygienická stanice v Ostravě. V době, kdy nemohou být na sportovní utkání plné stadiony, a v MHD i v obchodě nosíme respirátory, někdo udělá akci, kde je najednou 15 tisíc lidí bez jakékoliv kontroly na covid. Kde to jsme? V Kocourkově? V Havířově? Ostuda.

Výčet selhání pořadatelů by byl delší než jedna novinová strana. Po zahájení akce čekalo tři tisíce lidí ve frontě na odbavení, organizátoři bez čteček QR kódů, kapacita odbavení zoufale nízká, jen namátková kontrola na nebezpečné předměty, chaotická komunikace pořadatele. To, že v sobotu odpoledne došly nealko nápoje v celém areálu, berme v porovnání s tím ostatním jen jako malý prohřešek.

Kdo zavítal o víkendu na Havířovské slavnosti, musel se obrnit velkou trpělivostí. A stejně to nestačilo. Akce se špičkami české hudební scény, kam se sjíždí lidé daleko od hranic našeho kraje, by programem klidně mohla být nazývána “malé Coloursy“, organizací ani omylem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.