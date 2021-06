Je to milé, až překvapivé, jakou vlnu vzpomínání a zájmu o historii Karvinné, města, které dnes prakticky neexistuje, rozpoutala knížka Šikmý kostel místní rodačky Karin Lednické.

Zejména pamětníci se při jejím čtení vracejí do dětství a spolu s mladšími čtenáři hltají poutavý příběh obyčejných lidí, kteří na Karvinsku žili před zhruba 100 lety. O tomto povedeném románu se mluví nejen tady na Karvinsku, ale díky němu se vlna zájmu o kraj a město, které má řada lidí mimo region spojené v prvé řadě s těžbou uhlí, šíří jako lavinou celým Českem.

V hudební formě nyní připomínají smutný osud zmizelého města mladí místní hudebníci v písni a hlavně videoklipu, z něhož až zamrazí, jak brilantně se jeho tvůrcům podařilo ukázat to, co si mnozí pamatují, ale mladé generaci to ukázat nemohou. Odhalovat a přibližovat historii Karviné je v posledních letech trochu móda, ale věřme, že ne sezónní.