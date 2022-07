Může za to i slabá opozice, která si nechá všechno líbit. Až na dvě světlé výjimky. Bojovnici Darju Škutovou, která někdy na hraně, někdy za hranou, dává primátorovi během jednání najevo, že politika v Havířově není show jednoho muže. A Miladu Halíkovou, bývalou primátorku, šarmantní dámu, pro kterou musí být současný styl vedení města těžkou ranou do srdce.

Komentář: Primátor na půl plynu, město na půl plynu

Primátor Josef Bělica, který o sobě prohlašuje na zastupitelstvu, že je tolerance sama, na interpelace odpovídá s neustálou potřebou se nad někoho povyšovat a zesměšňovat jej. A vytvořil se dojem, že tohle všechno je normální, tak to tady chodí. Není to normální a nemá to tak být. Nebo je normální, že někteří zastupitelé se s novináři schází výhradně v lese a bez telefonu, protože se bojí? Kde to jsme? V Palermu? Arogantní a agresivní chování některých členů zastupitelstva a urážky byly vrcholem posledního jednání. Politická kultura v Havířově je úplně na dně.