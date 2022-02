V letošním roce si svět připomíná 200 let od narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Oslavy se chystají také v Opavě, protože Mendel ve slezské metropoli v letech 1834 - 1840 navštěvoval gymnázium. Jednou z prvních akcí, která byla v souvislosti s výročím připravena, je instalace obří sedmimetrové koule, která představuje hrách.

Právě tuto zeleninu totiž Mendel při zkoumání dědičnosti používal. Hrášek se nachází v oplocené zahradě Müllerova domu, který náleží Slezskému zemskému muzeu. I přesto, že je dobře viditelný už při procházení kolem, se některým Opavanům nelíbí, že chtějí-li si jej prohlédnout zblízka, musí zaplatit vstupné do muzea, přes které se do zahrady vchází.

Je rozhodně správně, že se opavské Mendelovo gymnázium, které nosí genetikovo jméno, magistrát a muzeum dohodli, že hrách umístí za plot a nenechají ho ve veřejném prostoru. Protože v opačném případě by se mohlo stát, že koule by nepřežila ani první noc a už by se stala terčem vandalů.

Připomeňme jak dopadla velikonoční výzdoba města v roce 2021. Tehdy bylo hnízdo s vejci, které vyráběly děti z mateřské školy, zcela rozmetáno po Ptačím vrchu. V případě koule hrachu by pak nejspíše nechyběly ani pokusy o zdolání jejího vrcholu, takže i z hlediska bezpečnosti je to jediné dobré rozhodnutí.