Obec Pelhřimovy srovnaly buldozery se zemí. Připomeňme si fascinující příběh pelhřimovského kostela. První poválečná mše je jeho happyendem.

V roce 1938 teroristé sudetoněmeckého Freikorpsu měli v Pelhřimovech pašerácké skrýše zbraní. Válečné události vesnici těžce poškodily. Proto po podsunu původních obyvatel selhaly pokusy o dosídlení Pelhřimov.

Všechny domy buldozery srovnaly se zemí. Ze zaniklé obce zbyl jen kostel založený koncem 13. století. Církev nevěděla, co si počít s památkou v pustině bez lidí.

Kostel byl v tak havarijním stavu, že se v roce 2006 zřítila jeho střecha. Církev ruinu darovala ekologům z Hnutí Duha Jeseníky. Na biskupství uvěřili, že tito nadšenci dokážou rozpadlou památku bez střechy opravit a využít.

Vize záchrany kostela nadchla dobrovolníky a brigádníky. Brzy našli cestu do Pelhřimov mladí lidé z Česka i Polska. Restaurátoři odkrývají středověké fresky a archeologové historii Pelhřimov. Památkáři chválí citlivý přístup nového majitele kostela.

Díky táborům a festivalům vznikla početná komunita fanoušků Pelhřimov. V kostele se v červenci 2019 konala první svatba od války. První poválečnou mši v pelhřimovském kostele v neděli 4. 7. od 15 hodin slouží kněz Jan Plaček. Hudbou ji doprovodí varhaník Jiří Krátký a houslistka Ludmila Urbanová. Záchrana kostela, obnovení bohoslužeb a návrat lidí do Pelhřimov je zázrak, na který by si před patnácti lety málokdo vsadil. Osvícená církev uvěřila vizím a schopnostem Duhy, když jí darovala kostel. Dnes už víme, že to bylo šťastné a správné rozhodnutí.

Na Správě železnic, Ministerstvu dopravy i Státním fondu dopravní infrastruktury vědí, jak Duha vzorně naložila s darovaným pelhřimovským kostelem. Přesto raději zaplatili šest milionů korun za demolici nádraží v Dětřichově nad Bystřicí, než aby ho darovali Duze. Pro státní orgány byla v daný okamžik důležitější demolice zachovalého historického nádraží a výstavba krásného parkoviště k oslavám 150. výročí trati, než další roky pasivně čekat, až výpravní budovu opraví a oživí brigádníci, dobrovolníci a fanoušci železniční romantiky pod vedením Duhy.