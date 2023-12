Zimní počasí, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Je neděle. V Orlové to tak trochu vypadá, že ačkoli sněží už čtvrtým dnem, z toho třetím dnem v kuse, skutečně se nedělá. Alespoň tam, kde to není tolik na očích. Toto je skutečný příběh z města, které se roky bouří proti tomu, že je v žebříčcích bráno za nejhorší v zemi.

Jedničky a dvojky jsou odklizené za známky stejného slovního ohodnocení. Abyste se na ně ale dostali, chce to pevné nervy, ruce z oceli a dostatek baterie v telefonu.

Příjezdovou slepou silnici k domu v majetku města nám neodklidili v pátek, přestože si šofér od volantu odhrnovače v jejím ústí zvesela pět minut povídá s kolemjdoucím, poté odjíždí. Zjevně má napilno. Neodklidili ji ani v sobotu, přestože chumelení dosud neustalo. A v neděli ráno jakbysmet. Na stometrové příjezdovce leží 50 centimetrů sněhu.

„Jsem těhotná, s kočárkem nevyjedu,“ volá ráno manželka na technické služby. Prý někoho pošlou, spíše až po deváté večer. Jako vtip dobré, ale je třeba nakoupit.

Během následného dvouhodinového úklidu vlastního pozemku, během víkendu několikátého a skolen přitom chřipkou, volám já. Kdy dorazí odhrnovač? Odpovědí je, že některá auta se pokazila, chlapi se musejí po náročné směně vyspat. To nepochybně, ale kolik jich město má, když dva týdny ví, co se na nebi chystá, a ve městě není tři čtyři dny odhrnutá část ulice, přestože její navazující částí sypač projel?

Mám odklizeno, cesta je stále neprůjezdná. Volám znovu, důrazně. Dostávám další příslib, že někoho pošlou. Když odhrnu alespoň koleje a po chvíli přesto vyhrabávám zapadlé auto ze sněhu, pluh projede o kousek dál. Podvozkem prorážím závěje, kola prokluzují. Není divu. Naštěstí je poblíž soused, pomáhá vytlačit auto na křižovatku.

Naštvaný volám, co se děje. Operátorka technických služeb se omlouvá, že pluh vyslala, ale spletl si ulici, zapadl do sněhu a musejí ho vyprostit. Napadá mě, jak se v Kocourkově musejí mít krásně.

Když se později z obchodu vracím zpět, světe div se, je odklizeno. Po třech dnech čekání, čtyřech telefonátech. Bohužel není to tak, že by se nedostalo pouze na naši ulici. Cestou vidím, že v samotném centru města v okolí náměstí jsou neodhrnuté chodníky, v nich pouze prošlapané hluboké cestičky. Že by se tam měly vydat maminky s kočárky, nedejbože nevidomí či hendikepovaní? Absolutně nemyslitelné. Ani tyto trasy patrně celé tři dny nikdo „neprotáhl“. Kdo by taky čekal sníh v prosinci a adekvátně se připravil?

Je středa. Po dvou dnech zdravotního volna věřím, že když je pracovní týden, zodpovědní odvedou, co je třeba. Že stroje jsou opravené, pracovníci vyspaní a třeba poptaní i další.

A tak si tu žijeme.